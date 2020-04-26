Заступник прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова
Які саме команди отримав Божило офіційно невідомо. Проте нещодавно призначеного заступника генерального прокурора Андрія Любовича вважають людиною, близькою до голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника, пов'язаного з Ігорем Коломойським. І відкомандирування Божило, який давно знайомий з Любовичем, і направлення його в Дніпро має явно не випадковий характер. Невже в Миколаївській області все так добре, що потрібно направляти в Дніпро одного з керівників Миколаївської прокуратури?
Вчора затримали за підозрою в розкраданні 1,3 мільйона гривень мера Покрова Дніпропетровської області Олександра Шаповала. Покров - один з лідерів в прозорості й ефективності місцевого самоврядування. При цьому заставу Шаповалу збираються призначити у багато разів більше передбачуваного збитку - в 17 мільйонів гривень, що вже говорить про те, що правоохоронці діють, м'яко кажучи, упереджено, схоже на рекет.
Дивна ситуація. Чи це в одній області почалася боротьба з корупцією така сильна, що вирішили з Миколаївської підкріплення вимагати, чи це підготовка до місцевих виборів така, ну щоб всі глави місцевого самоврядування згуртувалися проти "слуг", чи якась інша випадковість - невідомо.
Та тільки спроба силовим шляхом впливати на політику вже не є в наш час рішенням чиїхось політичних проблем, а навпаки - тільки початком.
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