Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр, ходят слухи о планах задержать мэра Филатова
Какие именно команды получил Божило официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку, связанному с Игорем Коломойским. И откомандирование Божило, который давно знаком с Любовичем, и направление его в Днепр имеет явно не случайный характер. Неужели в Николаевской области все так хорошо, что нужно направлять в Днепр одного из руководителей Николаевской прокуратуры?
Вчера задержали по подозрению в хищении 1,3 миллиона гривен мэра Покрова Днепропетровской области Александра Шаповала. Покров - один из лидеров в прозрачности и эффективности местного самоуправления. При этом залог Шаповалу собираются назначить во много раз больше предполагаемого ущерба - в 17 миллионов гривен, что уже говорит о том, что правоохранители действуют, мягко говоря, предвзято, похоже на рэкет.
Странная ситуация. То ли это в одной области началась борьба с коррупцией такая сильная, что решили из Николаевской подкрепление затребовать, то ли это подготовка к местным выборам такая, ну чтобы все главы местного самоуправления сплотились против "слуг", то ли какая-то иная случайность - неизвестно.
Да только попытка силовым путем влиять на политику уже не является в наше время решением чьих-то политических проблем, а наоборот - только началом.
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