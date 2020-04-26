15:32  26 апреля
Мэр Днепра заступился за своего коллегу из Покровска Александра Шаповала
13:10  26 апреля
В Чернобыль приехал Владимир Зеленский
13:30  26 апреля
В Киеве преступная группа продавала детей за границу
UA | RU
UA | RU
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
26 апреля 2020, 12:30 74

Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр, ходят слухи о планах задержать мэра Филатова

Читайте також
українською мовою
26 апреля 2020, 12:30 74
Читайте також українською мовою
Заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис генпрокурора и направили в Днепр, где он на данный момент выполняет некое задание. Информация об этом сразу же утекла из ОГПУ, и сейчас распространяется слух, что цель командировки - операция по задержанию мэра Днепра Борис Филатова
Заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис генпрокурора и направили в Днепр, где он на данный момент выполняет некое задание. Информация об этом сразу же утекла из ОГПУ, и сейчас распространяется слух, что цель командировки - операция по задержанию мэра Днепра Борис Филатова

Какие именно команды получил Божило официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку, связанному с Игорем Коломойским. И откомандирование Божило, который давно знаком с Любовичем, и направление его в Днепр имеет явно не случайный характер. Неужели в Николаевской области все так хорошо, что нужно направлять в Днепр одного из руководителей Николаевской прокуратуры?

Вчера задержали по подозрению в хищении 1,3 миллиона гривен мэра Покрова Днепропетровской области Александра Шаповала. Покров - один из лидеров в прозрачности и эффективности местного самоуправления. При этом залог Шаповалу собираются назначить во много раз больше предполагаемого ущерба - в 17 миллионов гривен, что уже говорит о том, что правоохранители действуют, мягко говоря, предвзято, похоже на рэкет.

Странная ситуация. То ли это в одной области началась борьба с коррупцией такая сильная, что решили из Николаевской подкрепление затребовать, то ли это подготовка к местным выборам такая, ну чтобы все главы местного самоуправления сплотились против "слуг", то ли какая-то иная случайность - неизвестно.

Да только попытка силовым путем влиять на политику уже не является в наше время решением чьих-то политических проблем, а наоборот - только началом.


Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 апреля 2020, 12:25
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали причину
19 апреля 2020, 16:20
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Олег Бегаль
Все блоги »
Карантинный сепаратизм: почему Кернес тратит миллиарды на зоопарк и не хочет доплачивать врачам
24 апреля 2020, 15:00
Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"
24 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »