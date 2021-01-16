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Юрій Бражник депутат Полтавської міської ради 8-го скликання [email protected]
16 січня 2021, 19:25 7

Зі зміною міського голови Полтава стала кримінальнішою

16 січня 2021, 19:25 7
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То перестрілка у місті, то підпали авто, то порізані колеса — усі історії пов’язані із людьми, які дотичні до міської ради
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Вчора ввечері у публічному місці було спалене авто новообраного депутата Едуарда Волкова. Невідомий облив машину горючим та підпалив його.

Такі речі просто так не відбуваються. На все є своя причина, і, ймовірно, вона політична.

Мені не хочеться, аби Полтава стала кримінальною столицею. Хочу, щоб у мого міста й далі лишився статус духовності, як раніше.

Полтава мер авто підпал кримінал депутат
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