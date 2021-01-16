Зі зміною міського голови Полтава стала кримінальнішою
То перестрілка у місті, то підпали авто, то порізані колеса — усі історії пов’язані із людьми, які дотичні до міської ради
То перестрілка у місті, то підпали авто, то порізані колеса — усі історії пов’язані із людьми, які дотичні до міської ради
Вчора ввечері у публічному місці було спалене авто новообраного депутата Едуарда Волкова. Невідомий облив машину горючим та підпалив його.
Такі речі просто так не відбуваються. На все є своя причина, і, ймовірно, вона політична.
Мені не хочеться, аби Полтава стала кримінальною столицею. Хочу, щоб у мого міста й далі лишився статус духовності, як раніше.
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