Со сменой мэра Полтава стала более криминальной
То перестрелка в городе, то поджоги авто, то порезанные колеса — все истории связаны с людьми, которые близки к городскому совету
То перестрелка в городе, то поджоги авто, то порезанные колеса — все истории связаны с людьми, которые близки к городскому совету
Вчера вечером в публичном месте был сожжен автомобиль новоизбранного депутата Эдуарда Волкова. Неизвестный облил машину горючим и поджег ее.
Такие вещи просто так не происходят. На все есть своя причина, и вероятно, она политическая.
Мне не хочется, чтобы Полтава стала криминальной столицей. Хочу, чтобы у моего города и дальше остался статус духовности, как раньше.
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