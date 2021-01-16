Со сменой мэра Полтава стала более криминальной

То перестрелка в городе, то поджоги авто, то порезанные колеса — все истории связаны с людьми, которые близки к городскому совету

То перестрелка в городе, то поджоги авто, то порезанные колеса — все истории связаны с людьми, которые близки к городскому совету

Вчера вечером в публичном месте был сожжен автомобиль новоизбранного депутата Эдуарда Волкова. Неизвестный облил машину горючим и поджег ее. Такие вещи просто так не происходят. На все есть своя причина, и вероятно, она политическая. Мне не хочется, чтобы Полтава стала криминальной столицей. Хочу, чтобы у моего города и дальше остался статус духовности, как раньше.

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