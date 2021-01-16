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Юрий Бражник депутат Полтавского городского совета 8-го созыва [email protected]
16 января 2021, 19:25 8

Со сменой мэра Полтава стала более криминальной

16 января 2021, 19:25 8
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Вчера вечером в публичном месте был сожжен автомобиль новоизбранного депутата Эдуарда Волкова. Неизвестный облил машину горючим и поджег ее.

Такие вещи просто так не происходят. На все есть своя причина, и вероятно, она политическая.

Мне не хочется, чтобы Полтава стала криминальной столицей. Хочу, чтобы у моего города и дальше остался статус духовности, как раньше.

Полтава мэр авто поджог криминал депутат
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