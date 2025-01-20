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Юрій Богданов блогер info@regionews.ua
20 січня 2025, 09:32

Трамп 2.0: нас чекають дуже цікаві чотири роки

20 січня 2025, 09:32
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Президентство Трампа, ймовірно, буде більш вдалим для глобальної безпеки, ніж правління Байдена
Президентство Трампа, ймовірно, буде більш вдалим для глобальної безпеки, ніж правління Байдена
фото: x.com/realDonaldTrump
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Чи було президентство Байдена провальним для глобальної безпеки? Так, було. Адміністрація Байдена ухвалювала погані, часто запізнілі і неефективні рішення.

Чи буде президентство Трампа в цьому плані більш успішним? Немає жодних причин так думати.

Ймовірно воно буде ще більш невдалим, бо поки його політика спрямована на короткострокове придушення локальних конфліктів і додавання палива в розпал глобальних. Торговельні війни, якщо вони стануться - вони ж саме про це.

І так, це не тільки і не стільки про Україну. Бо війна між Україною та Росією в контексті глобальних загроз, які зосереджено в Азії і Африці - це другорядний конфлікт помираючої імперії і не дуже успішної (поки що) національної держави.

Ані Росія, ані Україна і близько по потенціалу ведення справді масштабних війн не стоять з Китаєм, Індією, гігантами Південно-Східної Азії чи пекельним регіоном від Конго до Ірану.

І так, результати президентства (попередні) можна буде підбивати 20 січня 2029, а не за результатами перших 100 днів чи скільки там кому подобається.

Нас чекають дуже цікаві 4 роки. І, сподіваюсь, ми встигнемо хоча б частково поспостерігати за ними з глядацької зали. Це моє головне сподівання.

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