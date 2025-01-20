Трамп 2.0: нас чекають дуже цікаві чотири роки

Президентство Трампа, ймовірно, буде більш вдалим для глобальної безпеки, ніж правління Байдена

Президентство Трампа, ймовірно, буде більш вдалим для глобальної безпеки, ніж правління Байдена

фото: x.com/realDonaldTrump

Чи було президентство Байдена провальним для глобальної безпеки? Так, було. Адміністрація Байдена ухвалювала погані, часто запізнілі і неефективні рішення.

Чи буде президентство Трампа в цьому плані більш успішним? Немає жодних причин так думати.

Ймовірно воно буде ще більш невдалим, бо поки його політика спрямована на короткострокове придушення локальних конфліктів і додавання палива в розпал глобальних. Торговельні війни, якщо вони стануться - вони ж саме про це.

І так, це не тільки і не стільки про Україну. Бо війна між Україною та Росією в контексті глобальних загроз, які зосереджено в Азії і Африці - це другорядний конфлікт помираючої імперії і не дуже успішної (поки що) національної держави.

Ані Росія, ані Україна і близько по потенціалу ведення справді масштабних війн не стоять з Китаєм, Індією, гігантами Південно-Східної Азії чи пекельним регіоном від Конго до Ірану.

І так, результати президентства (попередні) можна буде підбивати 20 січня 2029, а не за результатами перших 100 днів чи скільки там кому подобається.

Нас чекають дуже цікаві 4 роки. І, сподіваюсь, ми встигнемо хоча б частково поспостерігати за ними з глядацької зали. Це моє головне сподівання.