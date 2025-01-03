Зеленський заявив, що вибори можуть відбутись після "гарячої стадії війни"

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення президентських і парламентських виборів під час воєнного стану суперечить Конституції та законам України

Про це він сказав 2 січня в інтерв’ю в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

Зеленський наголосив, що вибори можливі лише після завершення війни або за умови внесення змін до законодавства.

"Згідно з Конституцією, вибори президента та парламенту можуть відбуватися лише після скасування воєнного стану. Під час воєнного стану вибори неможливі. Щоб їх провести, потрібно змінювати законодавство, і це стосується як президентських, так і парламентських виборів", – зазначив Зеленський.

Глава держави також додав, що найбільше дискусій про вибори зараз точиться у Росії, яка намагається використати цю тему для підриву легітимності української влади.

"Законодавство чітко визначає: до проведення виборів нових парламенту або президента чинна влада залишається легітимною", – підкреслив президент.

У разі ж, якщо в Україні закінчиться гаряча фаза війни і "залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантій безпеки", а Верховна рада скасує воєнний стан в країні та призначить дату виборів – тоді вони можуть відбутися.

На питання про те, чи планує він балотуватися на другий президентський термін, Зеленський відповів: "Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Це не є сьогоднішньою ціллю. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу, тоді буду дивитися на це більш позитивно".

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що станом на зараз ніяких переговорів з РФ бути не може. Наразі Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за війну в Україні.