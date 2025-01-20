Трамп 2.0: нас ждут очень интересные четыре года

Президентство Трампа, вероятно, будет более удачным для глобальной безопасности, чем правление Байдена

Президентство Трампа, вероятно, будет более удачным для глобальной безопасности, чем правление Байдена

фото: x.com/realDonaldTrump

Было ли президентство Байдена провальным для глобальной безопасности? Да, было. Администрация Байдена принимала плохие, часто запоздалые и неэффективные решения.

Будет ли президентство Трампа в этом плане успешнее? Нет никаких причин так думать.

Вероятно оно будет еще более неудачным, потому что пока его политика направлена на краткосрочное подавление локальных конфликтов и добавление топлива в разгар глобальных. Торговые войны, если они случятся – они же именно об этом.

И да, это не только и не столько об Украине. Ибо война между Украиной и Россией в контексте глобальных угроз, которые сосредоточены в Азии и Африке – это второстепенный конфликт умирающей империи и не очень успешного (пока) национального государства.

Ни Россия, ни Украина и по потенциалу ведения масштабных войн не стоят с Китаем, Индией, гигантами Юго-Восточной Азии или адским регионом от Конго до Ирана.

И так, результаты президентства (предыдущие) можно будет подводить 20 января 2029 года, а не по результатам первых 100 дней или сколько там кому нравится.

Нас ждут очень интересные 4 года. И, надеюсь, мы успеем хотя бы частично понаблюдать за ними из зрительного зала. Это моя главная надежда.