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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
20 января 2025, 09:32

Трамп 2.0: нас ждут очень интересные четыре года

20 января 2025, 09:32
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Президентство Трампа, вероятно, будет более удачным для глобальной безопасности, чем правление Байдена
Президентство Трампа, вероятно, будет более удачным для глобальной безопасности, чем правление Байдена
фото: x.com/realDonaldTrump
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Было ли президентство Байдена провальным для глобальной безопасности? Да, было. Администрация Байдена принимала плохие, часто запоздалые и неэффективные решения.

Будет ли президентство Трампа в этом плане успешнее? Нет никаких причин так думать.

Вероятно оно будет еще более неудачным, потому что пока его политика направлена на краткосрочное подавление локальных конфликтов и добавление топлива в разгар глобальных. Торговые войны, если они случятся – они же именно об этом.

И да, это не только и не столько об Украине. Ибо война между Украиной и Россией в контексте глобальных угроз, которые сосредоточены в Азии и Африке – это второстепенный конфликт умирающей империи и не очень успешного (пока) национального государства.

Ни Россия, ни Украина и по потенциалу ведения масштабных войн не стоят с Китаем, Индией, гигантами Юго-Восточной Азии или адским регионом от Конго до Ирана.

И так, результаты президентства (предыдущие) можно будет подводить 20 января 2029 года, а не по результатам первых 100 дней или сколько там кому нравится.

Нас ждут очень интересные 4 года. И, надеюсь, мы успеем хотя бы частично понаблюдать за ними из зрительного зала. Это моя главная надежда.

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