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Юрій Богданов блогер info@regionews.ua
13 січня 2025, 15:15

Мобілізація 18-річних українців: спроби партнерів виглядають людожерськими

13 січня 2025, 15:15
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Історію з мобілізацією 18-річних вперше витяг Салліван, щоб виправдати всі прострочені рішення по зброї, дозволам і санкціям
фото: Генштаб ЗСУ
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Бо як зʼясувалося, якщо дати бити по Росії ракетами або накласти реальні санкції на нафтовий сектор, не станеться приблизно нічого. Але можливість росіян вести війну знизиться.

Наразі цю риторику "успадкували" трампісти, щоб підстелити собі соломку через небажання приймати рішення. Поки що.

Чи існують проблеми з достатньою кількістю людей? Існують.

Чи є частиною причин цих проблем те, що наші партнери затягували з ухваленням рішень по зброї і дозволам? Так, безумовно.

Бо всі не ухваленні рішення по зброї - це конкретні життя. Не ухваленні рішення як з боку демократів, так і з боку республіканців, які блокували надання допомоги більше ніж півроку.

Це - конкретні життя людей які загинули чи були скалічені. Наявність зброї (і в першу чергу тієї, яку Україна не може виробити сама) так само впливає на мотивацію людей. Опосередковано, але впливає.

Звісно, що жодна зі сторін не хоче брати на себе відповідальності за помилки.

Але спроби наших шановних партнерів розрахуватися за свою частину прой*бів чи політичних і бізнес-розрахунків українською кровʼю виглядають людожерськими.

І про це треба чесно говорити.

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