Мобилизация 18-летних украинцев: попытки партнеров выглядят людоедскими

Историю с мобилизацией 18-летних впервые вытащил Салливан, чтобы оправдать все просроченные решения по оружию, разрешениям и санкциям

Историю с мобилизацией 18-летних впервые вытащил Салливан, чтобы оправдать все просроченные решения по оружию, разрешениям и санкциям

фото: Генштаб ВСУ

Как выяснилось, если дать бить по России ракетами или наложить реальные санкции на нефтяной сектор, не произойдет примерно ничего. Но возможность россиян вести войну снизится.

Сейчас эту риторику "унаследовали" трамписты, чтобы подстелить себе соломку из-за нежелания принимать решения. Пока что.

Есть ли проблемы с достаточным количеством людей? Есть.

Является ли частью причин этих проблем то, что наши партнеры затягивали с принятием решений по оружию и разрешениям? Да, безусловно.

Ибо все не принятые решения по оружию – это конкретные жизни. Не приняты решения как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, которые блокировали оказание помощи более полугода.

Это - конкретные жизни людей погибших или изуродованных. Наличие оружия (и в первую очередь того, которое Украина не может выработать сама), так же влияет на мотивацию людей. Опосредованно, но влияет.

Конечно, ни одна из сторон не хочет брать на себя ответственность за ошибки.

Но попытки наших уважаемых партнеров рассчитаться за свою часть прой*бов или политических и бизнес-расчетов украинской кровью выглядят людоедскими.

И об этом нужно честно говорить.