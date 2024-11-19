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Юрій Богданов блогер info@regionews.ua
19 листопада 2024, 10:30

День, коли багато хто буде сперечатися на тему "скільки триває війна"

19 листопада 2024, 10:30
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Версії будуть різні - від 1000 днів до століть. Але війна не триває ані 1000 днів, ані століття
Версії будуть різні - від 1000 днів до століть. Але війна не триває ані 1000 днів, ані століття
фото: AFP
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1000 днів не триває, бо почалася вона не 24.02.2022. А - як мінімум - з перший "неідентифікованих чоловічків" у Криму. Але було б доволі дивно робити вигляд, що війни до 24.02 і після - це одне й те саме. Масштаби змінилися на порядки.

Століття не триває, бо ніяких субʼєктів, які могли б її неперервно вести не було навіть 100 років тому Не кажучи про 18 чи 17 століття. Це ми собі ретроспективно вигадуємо "вічну війну", що логічно в стані війни, але антиісторично і - загалом - алогічно.

Точну дату, від коли рахувати цю російсько - українську війну визначать історики років за 100 після її завершення. А може і більше знадобиться часу. Он Столітня війна як серія конфліктів з єдиною внутрішньою логікою - це продукт 19 століття. Люди, які в ній жили поняття не мали, що в них Столітня війна. А зараз все більше істориків і період 1914-1945 рахують однією глобальною кризою і війною з відносною перервою на 20 років.

Тому головне, що слід памʼятати сьогодні: поточна Росія має програти і впасти. Військовим шляхом, шляхом внутрішньої кризи режиму і колапсу - не важливо. Важливий результат.

Це треба не тільки Україні. Це треба світу і самим росіянам, якщо їм судилося пройти якесь очищення. Як німцям, незважаючи на програш, падіння нацизму зіграло в плюс.

А ото всі суперечки про те, хто більше правий в підрахунку днів - вони вторинні.

Вічна памʼять усім жертвам цієї клятої війни.

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