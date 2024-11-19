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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
19 ноября 2024, 10:30

День, когда многие будут спорить на тему "сколько длится война"

19 ноября 2024, 10:30
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Версии будут разные – от 1000 дней до веков. Но война не длится ни 1000 дней, ни столетия
Версии будут разные – от 1000 дней до веков. Но война не длится ни 1000 дней, ни столетия
фото: AFP
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1000 дней не длится, потому что она началась не 24.02.2022. А – как минимум – из первых "неидентифицированных человечков" в Крыму. Но было бы довольно странно делать вид, что войны до 24.02 и после - это одно и то же. Масштабы сменились на порядки.

Век не длится, потому что никаких субъектов, которые могли бы его непрерывно вести, не было даже 100 лет назад. Не говоря о 18 или 17 веках. Это мы себе ретроспективно придумываем "вечную войну", что логично в состоянии войны, но антиисторически и – в общем – алогично.

Точную дату, от которой считать эту российско-украинскую войну определят историки лет через 100 после ее завершения. А может, и больше понадобится времени. Вон Столетняя война как серия конфликтов с единой внутренней логикой – это продукт 19 века. Люди, которые в ней жили, понятия не имели, что у них Столетняя война. А сейчас все больше историков и период 1914–1945 считают одним глобальным кризисом и войной с относительным перерывом на 20 лет.

Поэтому главное, что следует помнить сегодня: нынешняя Россия должна проиграть и упасть. Военным путем, путем внутреннего кризиса режима и коллапса – не важно. Важен результат.

Это нужно не только Украине. Это нужно миру и самим россиянам, если им суждено было пройти какое-нибудь очищение. Как немцам, невзирая на проигрыш, падение нацизма сыграло в плюс.

А вот все споры о том, кто больше прав в подсчете дней – они вторичны.

Вечная память всем жертвам этой проклятой войны.

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