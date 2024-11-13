Коротка аналітика по вже анонсованих призначеннях Трампа і по всіх майбутніх

Коротка аналітика по вже анонсованих призначеннях Трампа і по всіх майбутніх

фото: x.com/realDonaldTrump

Прізвище 1. 100% лояльний трампіст, голосує і каже те, що хоче чути і голосувати Трамп. Не забув сказати, наскільки Трамп геніальний. Сталі політичні погляди відсутні.

Прізвище 2. 100% лояльний трампіст, голосує і каже те, що хоче чути і голосувати Трамп. Хвалив Трампа у своєму шоу. Сталі політичні погляди відсутні.

Прізвище 3. Дав грошей. Має власні погляди, бо дав грошей і може собі це дозволити.

Прізвище 4. 100% лояльний трампіст, голосує і каже те, що хоче чути і голосувати Трамп. Не забув сказати, наскільки Трамп геніальний. Сталі політичні погляди відсутні.

Прізвище 5. 100% лояльний трампіст, голосує і каже те, що хоче чути і голосувати Трамп.

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Прізвище N.100% лояльний трампіст, голосує і каже те, що хоче чути і голосувати Трамп. Не забув сказати, наскільки Трамп геніальний.

В принципі, більше новини про кадрові призначення Трампа можете не читати.