Назначения в команде Трампа: краткая аналитика
Фамилия 1. 100% лояльный трампист, голосует и говорит то, что хочет слышать и голосовать Трамп. Не забыл сказать, как Трамп гениален. Постоянные политические взгляды отсутствуют.
Фамилия 2. 100% лояльный трампист, голосует и говорит то, что хочет слышать и голосовать Трамп. Хвалил Трампа в своем шоу. Постоянные политические взгляды отсутствуют.
Фамилия 3. Дал денег. Имеет свои взгляды, потому что дал денег и может себе это позволить.
Фамилия 4. 100% лояльный трампист голосует и говорит то, что хочет слышать и голосовать Трамп. Не забыл сказать, насколько Трамп гениален. Постоянные политические взгляды отсутствуют.
Фамилия 5. 100% лояльный трампист голосует и говорит то, что хочет слышать и голосовать Трамп.
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Фамилия N.100% лояльный трампист, голосует и говорит то, что хочет слышать и голосовать Трамп. Не забыл сказать, насколько Трамп гениален.
В принципе, больше новости о кадровых назначениях Трампа можете не читать.