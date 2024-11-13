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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
13 ноября 2024, 13:07

Назначения в команде Трампа: краткая аналитика

13 ноября 2024, 13:07
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Краткая аналитика по уже анонсированным назначениям Трампа и по всем будущим
Краткая аналитика по уже анонсированным назначениям Трампа и по всем будущим
фото: x.com/realDonaldTrump
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Фамилия 1. 100% лояльный трампист, голосует и говорит то, что хочет слышать и голосовать Трамп. Не забыл сказать, как Трамп гениален. Постоянные политические взгляды отсутствуют.

Фамилия 2. 100% лояльный трампист, голосует и говорит то, что хочет слышать и голосовать Трамп. Хвалил Трампа в своем шоу. Постоянные политические взгляды отсутствуют.

Фамилия 3. Дал денег. Имеет свои взгляды, потому что дал денег и может себе это позволить.

Фамилия 4. 100% лояльный трампист голосует и говорит то, что хочет слышать и голосовать Трамп. Не забыл сказать, насколько Трамп гениален. Постоянные политические взгляды отсутствуют.

Фамилия 5. 100% лояльный трампист голосует и говорит то, что хочет слышать и голосовать Трамп.

… .

Фамилия N.100% лояльный трампист, голосует и говорит то, что хочет слышать и голосовать Трамп. Не забыл сказать, насколько Трамп гениален.

В принципе, больше новости о кадровых назначениях Трампа можете не читать.

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