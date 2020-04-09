08:58  09 квітня
Ситуація на Донбасі: зранку бойовики обстріляли захисників Красногорівки та Новомихайлівки
08:37  09 квітня
Великдень під час карантину: у МВС визначили формат свята
10:49  09 квітня
Рада перенесла позачергове засідання
UA | RU
UA | RU
Ярослава Гресь
журналістка
09 квітня 2020, 14:26 9

У мережі почався такий хейт, як ніби вчителька математики зізналася, що на зйомку вона потрапила через ліжко

Читайте также
на русском языке
09 квітня 2020, 14:26 9
Читайте также на русском языке
Вчора в ефір вийшов урок математики для п'ятого класу в рамках "Всеукраїнської школи онлайн"
Скрин: youtube
Вчора в ефір вийшов урок математики для п'ятого класу в рамках "Всеукраїнської школи онлайн"

У ньому вчителька Олена Бурдун помилилася у прикладі "30,2 - 2,2", і замість "28" написала на дошці "18".

Через кілька годин у мережі почався хейт такої сили, ніби вчителька математики на очах у глядачів зізналася, що у неї три класи освіти, а на зйомку вона потрапила через ліжко.

Я читала вчора на адресу Олени слова "дура", "ї*анатка", "нікчемність", "тупиця", "кретинка". Зоя Литвин написала, що журналісти телефонували до школи дізнатися, як покарають цю непрофесійну людину. Що ж. Людина, яка працює по 14 годин на день, вперше у своєму житті веде урок перед камерою, дійсно заслуговує на ці слова. А люди, які їх писали, ніколи не робили помилок. Вони бездоганні.

Олена Бурдун помилилася. Так. Обмовилася від хвилювання, чи від втоми, чи від обох факторів. Редактори, які пропустили це в ефір, помилилися. Так. Так буває.

Але коли ж, нарешті, припиниться це свято ненависті і срача? Коли ж, нарешті, припиниться ця повсюдна радість від того, що хтось "обісрався, обгадився, облажався"? Коли припиняться ці танці біля вогнища навколо нової жертви, яку потрібно змішати з гівном і зрівняти з землею, щоб іншим не повадно було? Коли сидіти і гучно віщати зі свого фейсбуку стане менш модним, ніж створювати проекти, які будуть приносити реальну користь.

Ми ніколи нічому не навчимося, ніколи нічого не зробимо і ніколи не виліземо з тієї помийної ями, в якій перебуваємо зараз, якщо не почнемо приймати помилки, як абсолютно обов'язкову умову для зростання.

Ще два місяці тому ніхто не уявляв, що можна запустити онлайн освіту в масштабах країни. Так, неідеально. Так, в режимі авралу і кризи. Так, в напрузі і під тиском. Але запустити. Розумієте? Будь-який процес потрібно обкатати, щоб він почав працювати без збоїв. А до цього помилитися багато-багато разів. І не боятися цього.

В Стенфорді, де ми були з Андрієм два роки тому, нам читали лекцію про секрет успіху компаній Кремнієвої долини. Якщо коротко: ви повинні помилитися як можна швидше, ВІДСВЯТКУВАТИ помилку (навіть вираз для цього є celebrate failure) встати і піти далі. І за цю помилку не повинні лаяти. Тому що інакше тобі не захочеться продовжувати. Тобі захочеться сказати: та ну вас всіх на*уй і поїхати додому до сім'ї, замість того, щоб стирчати без вихідних перед камерою.

Мені дуже шкода, що пані Олена стала жертвою хейтеров і випробувала на собі всю міць фейсбук-спільноти імені "Ніщо так не радує, як те, що у сусіда хата згоріла".

Я дуже хочу підтримати її, а також усіх, хто робить проект "Всеукраїнської школи онлайн". Не зупиняйтеся, будь ласка. Відсвяткуйте цю помилку і рухайтеся далі. З мене шампанське!


школа Міносвіти інтернет Facebook учителя
Українські політики у березні витратили на рекламу у Facebook понад 100 тисяч доларів
07 квітня 2020, 17:29
"Всеукраїнська школа онлайн": що, де і коли дивитися
05 квітня 2020, 13:59
Для 5-11 класів стартує "Всеукраїнська школа онлайн": розклад уроків
01 квітня 2020, 15:25
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:01
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Ярослава Гресь
Павло Ковтонюк
Петро Олещук
Всі блоги »
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Тимошенко проти Порошенка: хто буде хазяйнувати в Сумах
08 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »