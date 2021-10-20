Терехов перетворює "Блок Кернеса" на прислугу "слуг народу"

В.о. мера Харкова Ігор Терехов перетворюється на "слугу народу", що означає безумовну політичну смерть проекту "Блок Кернеса"

В.о. мера Харкова Ігор Терехов перетворюється на "слугу народу", що означає безумовну політичну смерть проекту "Блок Кернеса"

В.о. мера Харкова Ігор Терехов перетворюється на "слугу народу". Недавнє призначення його заступником Сергія Кузьміна – на 100% людини Банкової - було першим відкритим проявом Альянсу Терехова з Офісом президента. А зараз "Українська правда" в матеріалі про харківські вибори цитує свої джерела, які стверджують, що Терехов пообіцяв "слугам" посаду секретаря міськради, якщо стане мером.

Сценарій більш ніж правдоподібний. Ігор Терехов головну ставку на цих виборах робить на використання адмінресурсу і, скажімо так, виборчі технології на межі закону. Технічно Терехов вже підготувався - свої люди в виборчкомі, фахівці з цих самих специфічних технологій працюють. Але реалізувати такий план без прикриття з самих верхів влади неможливо.

Інтерес Банкової в союзі з Тереховим теж очевидний. Не маючи свого кандидата, "слугам" в особі ОП треба ставити на когось із наявних, причому найбільш керованого і несамостійного. Це якраз Терехов. За ним тягнеться ціла купа історій, які в будь-який момент можна трансформувати в кримінальні справи. Одна тільки історія з маніпуляціями електронним підписом Геннадія Кернеса може обійтися головному фігуранту у років вісім позбавлення волі. На головного конкурента Терехова Михайла Добкіна нічого подібного на Банковій накопати не змогли.

Отже у Терехова є дуже потужна особиста мотивація максимально переналаштуватися на київську хвилю. А в ОП обгрунтовано впевнені, що Терехов на їхньому гачку сидить дуже щільно.

У свою чергу, альянс Терехов-ОП означає безумовну політичну смерть проекту "Блок Кернеса". З домінуючої сили в Харкові він автоматично перетвориться на прислугу "слуг народу". Але станеться це на другому етапі реалізації плану просування Терехова в мери Харкова. Другий етап настане, якщо Терехов виграє.