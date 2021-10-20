Терехов превращает "Блок Кернеса" в прислугу "слуг народа"

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов превращается в "слугу народа", что означает безусловную политическую смерть проекта "Блок Кернеса"

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов превращается в "слугу народа", что означает безусловную политическую смерть проекта "Блок Кернеса"

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов превращается в "слугу народа". Недавнее назначение его замом Сергея Кузьмина – на 100% человека Банковой – было первым открытым проявлением альянса Терехова с Офисом президента. А сейчас "Украинская правда" в материале о харьковских выборах цитирует свои источники, которые утверждают, что Терехов пообещал "слугам" должность секретаря горсовета, если станет мэром.

Сценарий более чем правдоподобный. Игорь Терехов главную ставку на этих выборах делает на использование админресурса и, скажем так, избирательные технологии на грани закона. Технически Терехов уже подготовился – свои люди в избиркоме, специалисты по этим самым специфическим технологиям работают. Но реализовать такой план без прикрытия с самых верхов власти невозможно.

Интерес Банковой в союзе с Тереховым тоже очевиден. Не имея своего кандидата, "слугам" в лице ОП надо ставить на кого-то из имеющихся, причем наиболее управляемого и несамостоятельного. Это как раз Терехов. За ним тянется целый ворох историй, которые в любой момент можно трансформировать в уголовные дела. Одна только история с манипуляциями электронной подписью Геннадия Кернеса может обойтись главному фигуранту в лет восемь лишения свободы. На главного конкурента Терехова Михаила Добкина ничего подобного на Банковой накопать не смогли.

Так что у Терехова есть очень мощная личная мотивация максимально перенастроиться на киевскую волну. А в ОП обоснованно уверены, что Терехов на их крючке сидит очень плотно.

В свою очередь, альянс Терехов-ОП означает безусловную политическую смерть проекта "Блок Кернеса". Из доминирующей силы в Харькове он автоматически превратится в прислугу "слуг народа". Но произойдет это на втором этапе реализации плана продвижения Терехова в мэры Харькова. Второй этап наступит, если Терехов выборы выиграет.