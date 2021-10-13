Чому Терехов не бачить ковідну реальність, в якій живе Харків
Михайло Добкін, кандидат у мери, вирішив, що зовнішня реклама йому не потрібна, і гроші від своєї виборчої кампанії просто перерахував на потреби міської охорони здоров'я. Тобто, туди, де вони потрібніші об'єктивно. І тим самим показав конкретним вчинком, що розуміє проблеми міста і вирішує їх прямо зараз. Це в усіх відношеннях правильний крок політика і кандидата на посаду головного управлінця міста.
Ігор Терехов, будучи в.о. мера і розпоряджаючись міським бюджетом та іншими коштами, виділеними на підготовку Харкова до нової хвилі ковіда, нічого подібного не зробив навіть у межах своїх посадових функцій. І продовжує не робити.
Терехов просто не помічає харківської реальності - з переповненими лікарнями і рекордною кількістю хворих ковідом. Можливо він людина з обмеженими можливостями адекватно сприймати реальність. Хоч він в.о. мера і кандидат в мери дуже значущого міста України.
Хоча є й інше пояснення.
Реальність Терехова - це його виборча кампанія. І це не та реальність, в якій живе Харків. Реальність Терехова складається з нескінченних порожніх обіцянок, недоробленого "кращого" в Європі зоопарку і харківських вулиць, під зав'язку "прикрашених" білбордами з його портретом.
Реальність Харкова зараз - це переповнені лікарні, понаднормово працюючі лікарі і медперсонал, яким недоплачують, і постійно зростаюча кількість хворих.
Харків живе в ковидній, а не терехівській реальності. Добкін це розуміє, а Терехов – ні.
І не дивно, що рік "мерства" Терехова в Харкові закінчується ковідним колапсом. Як починався, так і закінчується. Можливо, що і разом з його "мерством".