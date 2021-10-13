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Яніна Соколовська журналіст і політолог [email protected]
13 жовтня 2021, 17:21 8

Чому Терехов не бачить ковідну реальність, в якій живе Харків

13 жовтня 2021, 17:21 8
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Ідеальних політиків не буває. Бувають такі, які розуміють зв'язок між своєю політичною кар'єрою і потребами виборців, і такі, які цей зв'язок просто ігнорують. Що ми і спостерігаємо прямо зараз в Харкові, на фініші передвиборної гонки за місце мера міста
Ідеальних політиків не буває. Бувають такі, які розуміють зв'язок між своєю політичною кар'єрою і потребами виборців, і такі, які цей зв'язок просто ігнорують. Що ми і спостерігаємо прямо зараз в Харкові, на фініші передвиборної гонки за місце мера міста
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Михайло Добкін, кандидат у мери, вирішив, що зовнішня реклама йому не потрібна, і гроші від своєї виборчої кампанії просто перерахував на потреби міської охорони здоров'я. Тобто, туди, де вони потрібніші об'єктивно. І тим самим показав конкретним вчинком, що розуміє проблеми міста і вирішує їх прямо зараз. Це в усіх відношеннях правильний крок політика і кандидата на посаду головного управлінця міста.

Ігор Терехов, будучи в.о. мера і розпоряджаючись міським бюджетом та іншими коштами, виділеними на підготовку Харкова до нової хвилі ковіда, нічого подібного не зробив навіть у межах своїх посадових функцій. І продовжує не робити.

Терехов просто не помічає харківської реальності - з переповненими лікарнями і рекордною кількістю хворих ковідом. Можливо він людина з обмеженими можливостями адекватно сприймати реальність. Хоч він в.о. мера і кандидат в мери дуже значущого міста України.

Хоча є й інше пояснення.

Реальність Терехова - це його виборча кампанія. І це не та реальність, в якій живе Харків. Реальність Терехова складається з нескінченних порожніх обіцянок, недоробленого "кращого" в Європі зоопарку і харківських вулиць, під зав'язку "прикрашених" білбордами з його портретом.

Реальність Харкова зараз - це переповнені лікарні, понаднормово працюючі лікарі і медперсонал, яким недоплачують, і постійно зростаюча кількість хворих.

Харків живе в ковидній, а не терехівській реальності. Добкін це розуміє, а Терехов – ні.

І не дивно, що рік "мерства" Терехова в Харкові закінчується ковідним колапсом. Як починався, так і закінчується. Можливо, що і разом з його "мерством".

COVID-19 Харків Михайло Добкін Ігор Терехов

 
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