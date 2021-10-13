Почему Терехов не видит ковидную реальность, в которой живет Харьков

Идеальных политиков не бывает. Бывают такие, которые понимают связь между своей политической карьерой и потребностями избирателей, и такие, которые эту связь просто игнорируют. Что мы и наблюдаем прямо сейчас в Харькове, на финише предвыборной гонки за место мэра города

Идеальных политиков не бывает. Бывают такие, которые понимают связь между своей политической карьерой и потребностями избирателей, и такие, которые эту связь просто игнорируют. Что мы и наблюдаем прямо сейчас в Харькове, на финише предвыборной гонки за место мэра города

Михаил Добкин, кандидат в мэры, решил, что наружная реклама ему не нужна, и деньги от своей избирательной кампании просто перечисил на потребности городского здравоохранения. То есть, туда, где они нужнее объективно. И тем самым показал конкретным поступком, что понимает проблемы города и решает их прямо сейчас. Это во всех отношениях правильный шаг политика и кандидата на должность главного управленца города. Игорь Терехов, будучи и.о. мэра и распоряжаясь городским бюджетом и прочими средствами, выделенными на подготовку Харькова к новой волне ковида, ничего подобного не сделал даже в пределах своих должностных функций. И продолжает не делать. Терехов просто не замечает харьковской реальности – с переполненными больницами и рекордным количеством заболевших ковидом. Возможно он человек с ограниченными возможностями адекватно воспринимать реальность. Хоть он и.о. мэра и кандидат в мэры очень значимого города Украины. Хотя есть и другое объяснение. Реальность Терехова – это его избирательная кампания. И это не та реальность, в которой живет Харьков. Реальность Терехова складывается из бесконечных пустых обещаний, недоделанного "лучшего" в Европе зоопарка и харьковских улиц, под завязку "украшенных" билбордами с его портретом. Реальность Харькова сейчас – это переполненные больницы, сверхнормы работающие врачи и медперсонал, которым недоплачивают, и постоянно растущее количество заболевших. Харьков живет в ковидной, а не тереховской реальности. Добкин это понимает, а Терехов – нет. И не удивительно, что год "мэрства" Терехова в Харькове заканчивается ковидным коллапсом. Как начинался, так и заканчивается. Возможно, что и вместе с его "мэрством".

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