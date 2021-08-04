Чому підробна газета від команди Терехова змушує побоюватися за майбутнє Харкова

Передвиборчі перегони у Харкові перетворилися на комедію з Тереховим у головній ролі. Ті, хто діє в його інтересах, придумали випустити фальшиву газету "Время Добкина" з максимально маячними текстами про Терехова

Передвиборчі перегони у Харкові перетворилися на комедію з Тереховим у головній ролі. Ті, хто діє в його інтересах, придумали випустити фальшиву газету "Время Добкина" з максимально маячними текстами про Терехова

Якщо штабні і правда таке про шефа думають, то мені страшно за них і за місто. Збочена фантазія добра для серіалів, але не для місцевих виборів. Мабуть, як серіал автори цю історію і сприймають. Але перестаралися вони настільки, що містяни могли не здогадатися: газета, хоч і називається "Временем Добкина", насправді - політ джмеля імені терехових. Боюся подумати: невже тексти затверджував сам Терехов? І якщо він справді мислить у такий спосіб і якщо його люди хотіли дискредитувати Добкіна, то отримали зворотній ефект, бумеранг повернувся до авторів. Замість того, щоб визнати, що ідея з фальшивою газетою була така собі і забути про неї, альтернативно обдаровані громадяни ще й депутатів міськради убовтали запостити фрагменти фейків у соцмережах з обуреними коментарями на адресу Добкіна. У підсумку в дурну історію були втягнуті ще й віддані Терехову депутати, тепер сміються і з них. І ось що цікаво - поява цієї газети стане найяскравішим, чим запам'яталося півріччя, коли Терехов був в.о. мера Харкова. І після виходу фейкового "Времени Добкина" я б на місці харків'ян дуже стала побоюватися за стан міста і задумалася б, що буде з Харковом, якщо фейкомети візьмуть владу на виборах. Джерело: Facebook

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