08:51  04 серпня
COVID в Україні: за добу виявили майже тисячу нових випадків зараження
11:02  04 серпня
В Україні прибули пів мільйона доз вакцини AstraZeneca
17:49  04 серпня
Окупанти на Донбасі знову п'ять разів зірвали "тишу"
UA | RU
UA | RU
Яніна Соколовська журналіст і політолог [email protected]
04 серпня 2021, 15:47 46

Чому підробна газета від команди Терехова змушує побоюватися за майбутнє Харкова

04 серпня 2021, 15:47 46
Читайте также на русском языке
Передвиборчі перегони у Харкові перетворилися на комедію з Тереховим у головній ролі. Ті, хто діє в його інтересах, придумали випустити фальшиву газету "Время Добкина" з максимально маячними текстами про Терехова
Передвиборчі перегони у Харкові перетворилися на комедію з Тереховим у головній ролі. Ті, хто діє в його інтересах, придумали випустити фальшиву газету "Время Добкина" з максимально маячними текстами про Терехова
Читайте также
на русском языке

Якщо штабні і правда таке про шефа думають, то мені страшно за них і за місто. Збочена фантазія добра для серіалів, але не для місцевих виборів. Мабуть, як серіал автори цю історію і сприймають. Але перестаралися вони настільки, що містяни могли не здогадатися: газета, хоч і називається "Временем Добкина", насправді - політ джмеля імені терехових.

Боюся подумати: невже тексти затверджував сам Терехов? І якщо він справді мислить у такий спосіб і якщо його люди хотіли дискредитувати Добкіна, то отримали зворотній ефект, бумеранг повернувся до авторів.

Замість того, щоб визнати, що ідея з фальшивою газетою була така собі і забути про неї, альтернативно обдаровані громадяни ще й депутатів міськради убовтали запостити фрагменти фейків у соцмережах з обуреними коментарями на адресу Добкіна. У підсумку в дурну історію були втягнуті ще й віддані Терехову депутати, тепер сміються і з них.

І ось що цікаво - поява цієї газети стане найяскравішим, чим запам'яталося півріччя, коли Терехов був в.о. мера Харкова. І після виходу фейкового "Времени Добкина" я б на місці харків'ян дуже стала побоюватися за стан міста і задумалася б, що буде з Харковом, якщо фейкомети візьмуть владу на виборах.

Джерело: Facebook

Харків Ігор Терехов Михайло Добкін

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram