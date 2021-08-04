Почему поддельная газета от команды Терехова заставляет опасаться за будущее Харькова

Предвыборная гонка в Харькове превратилась в комедию с Тереховым в главной роли. Те, кто действует в его интересах, придумали выпустить фальшивую газету "Время Добкина" с максимально бредовыми текстами о Терехове

Предвыборная гонка в Харькове превратилась в комедию с Тереховым в главной роли. Те, кто действует в его интересах, придумали выпустить фальшивую газету "Время Добкина" с максимально бредовыми текстами о Терехове

Если штабные и правда такое о шефе думают, то мне страшно за них и за город. Извращённая фантазия хороша для сериалов, но не для местных выборов. Видимо, как сериал авторы эту историю и воспринимают. Но перестарались они настолько, что горожане не могли не догадаться: газета, хоть и называется "Временем Добкина", на самом деле - полет шмеля имени тереховых. Страшусь подумать: неужто тексты утверждал сам Терехов? И если он действительно мыслит таким образом и если его люди хотели дискредитировать Добкина, то получили обратный эффект, бумеранг вернулся к авторам. Вместо того, чтобы признать, что идея с фальшивой газетой была так себе и забыть о ней, альтернативно одаренные граждане еще и депутатов горсовета уболтали запостить фрагменты фейков в соцсетях с возмущенными комментариями в адрес Добкина. В итоге в дурацкую историю были втянуты еще и преданные Терехову депутаты, теперь смеются и над ними. И ведь что интересно - появление этой газеты станет самым ярким, чем запомнилось полугодие, когда Терехов был и.о. мэра Харькова. И после выхода фейкового "Времени Добкина" я бы на месте харьковчан очень стала опасаться за состояние города и задумалась бы этом, что будет с Харьковом, если фейкометы возьмут власть на выборах. Источник: Facebook

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