В чому інтрига навколо можливої відставки Дмитра Разумкова

Хвацько, і, як це часто у нас буває, дещо сумбурно і напів хаотично розвивається інтрига навколо можливої відставки спікера Верховної Ради Д. Разумкова

Хвацько, і, як це часто у нас буває, дещо сумбурно і напів хаотично розвивається інтрига навколо можливої відставки спікера Верховної Ради Д. Разумкова

Голова фракції "Слуга народу" Д.Арахамія спочатку звернувся за підписними листами з ініціювання відставки Д.Разумкова на бланку фракції. Але оскільки фракція це питання ще не розглядала, довелося робити це повторно, вже від імені самого Д. Арахамії. Побічно це говорить про те, що всередині фракції є фронда (або як мінімум певне невдоволення у частини членів фракції) з приводу цієї відставки.

Ще більше інтригує в цьому зв'язку заява прессекретаря Президента України С.Никифорова про те, що глава держави не причетний до збору підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, це ініціатива глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Що це - тактичний прийом, щоб зняти напругу з конфліктного питання, або початок пошуку компромісу між Д.Разумковим і його колишньою фракцією? А можливо Президент Зеленський ще не прийняв остаточного рішення з цього питання?

Якщо мова йде про компроміс, тоді Д.Разумков повинен з'явитися в Трускавці і зробити примирливі і конструктивні заяви, зустрітися з Президентом Зеленським, і з фракцією "Слуга народу". Обидві сторони тоді повинні домовитися про партнерську взаємодію на майбутнє, в тому числі і за законом про олігархів.

Якщо нічого цього не станеться, тоді в Трускавці почнеться практичний зондаж позиції окремих депутатів президентської фракції щодо відставки Д. Разумкова. Індикатором цього процесу стане кількість депутатів фракції "Слуга народу", готових підписати звернення з ініціативою відставки голови ВР.

До тих, хто відмовиться ставити свій підпис, природно, виникнуть питання. Можливо, знадобиться індивідуальне і групове спілкування з тими, хто не підтримує відставку Д.Разумкова. Зрештою питання може постати дуже гостро: за кого конкретний депутат - за Зеленського чи Разумкова? Природно, більшість буде за Зеленського. Але, як мінімум, для кількох десятків депутатів президентської фракції це буде дуже драматичний особистий вибір.

Для того, щоб рішення щодо відставки Разумкова було прийнято, за нього повинні проголосувати не менше 190, а краще – не менше 200 депутатів фракції "Слуга народу". Ще 30-40 голосів можуть дати депутати груп "Довіра", "За майбутнє" і депутати-опозиціонери з фракції "Голос". Але для того, щоб це рішення стало результативним, і депутати фракції "Слуга народу" і їхні ситуативні союзники повинні розуміти, що мова буде йти не тільки про голосування за або проти Д.Разумкова, а про тест на лояльність Президенту Зеленському.

Так чи інакше, подальша політична доля Дмитра Разумкова вирішуватиметься в Трускавці.