Визначення Дональдом Трампом Путіна як свого друга викликало надзвичайно емоційну реакцію і в Європі, і в Україні, і у самих Сполучених Штатах

Визначення Дональдом Трампом Путіна як свого друга викликало надзвичайно емоційну реакцію і в Європі, і в Україні, і у самих Сполучених Штатах

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Хоча якщо подивитися на ці слова без зайвих емоцій, ми пригадаємо, що Трамп практично з перших днів своєї політичної кар’єри говорив про тепле ставлення до Путіна й намагався підтримувати контакти з російським президентом. Насправді зараз американський президент відгукується про свою дружбу з Путіним напрочуд коректно. Він відмовився підтверджувати, що Путін є другом Америки. Проте наполягає саме на особистих теплих взаєминах із Путіним.

І тут ми підходимо до пошуку відповіді на одне з головних питань сучасної політики. Чи може американський президент бути особистим приятелем людини, яка не просто є ворогом його країни, а й, завдяки союзницьким стосункам з Іраном, сприяє загибелі американських військових, руйнуванню американських баз і стражданням американських союзників? Чи може американський президент оголошувати досягненням зустріч із людиною, яка наступної ж ночі після цього історичного саміту організовує чергове масоване бомбардування українських міст? І що насправді залишиться в історії: саміт чи серія російських бомбардувань, для засудження яких Трамп не знайшов ані слів, ані часу? До речі, ця відсутність реакції на акти знищення цивільного населення також залишиться в історії. Проте важливою є відповідь на інше питання: плямою на чиїй репутації вона буде – Дональда Трампа чи Сполучених Штатів Америки?

Можна не вдаватися до конспірологічних теорій щодо справжньої природи романтичних стосунків між американським і російським президентами, але варто помітити інше: перенесення у політику бізнес-підходів. Адже саме цим завжди пишається Дональд Трамп. І у бізнесі дійсно можна жорстко конкурувати, намагатися поглинути компанію конкурента й навіть довести його до банкрутства вдень, а ввечері зустрітися за келихом у закритому клубі чи на елітній вечірці.

Але у політиці такі підходи не працюють. Політика визначається насамперед цінностями, а не приватними інтересами й особистими стосунками. І якщо ти про це забуваєш або свідомо намагаєшся це ігнорувати, ти програєш.

Саме так відбувається і зі стосунками Трампа і Путіна. Путін отримує від цієї дружби те, що йому потрібно. Продовження російсько-української війни без працюючих нових санкцій Сполучених Штатів і без масштабної допомоги Україні. Прорив дипломатичної ізоляції, у якій диктатор опинився після 2022 року, відбувся саме завдяки зусиллям адміністрації президента Джо Байдена. Можливість продавати нафту за тверду валюту. Роль одного з трьох "господарів світу", на яку російський президент явно не тягне. Можливість залякувати Європу, лідери якої тепер зовсім не впевнені, що США будуть разом із ними у випадку російської агресії.

А що отримує Трамп, окрім репутаційних ризиків у країні, в якій переважна більшість громадян не підтримує Путіна? Що отримує Америка від цих теплих стосунків і рукостискань?

Відповіді на ці питання добре відомі. Відоме й інше: Путін не тільки не друг Америки, він ще й не друг Трампа. З Трампом він не дружить. Він його використовує і при цьому не йде на жодні поступки.

Так навіщо ж американському президенту оголошувати дружбою це зухвале використання?