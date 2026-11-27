Определение Дональдом Трампом Путина как своего друга вызвало очень эмоциональную реакцию и в Европе, и в Украине, и в самих Соединенных Штатах

Определение Дональдом Трампом Путина как своего друга вызвало очень эмоциональную реакцию и в Европе, и в Украине, и в самих Соединенных Штатах

Фото из открытых источников

Хотя, если посмотреть на эти слова без лишних эмоций, мы вспомним, что Трамп практически с первых дней своей политической карьеры говорил о теплом отношении к Путину и пытался поддерживать контакты с российским президентом. На самом деле сейчас американский президент отзывается о своей дружбе с Путиным удивительно корректно. Он отказался подтверждать, что Путин является другом Америки. Однако настаивает именно на личных теплых отношениях с Путиным.

И здесь мы подходим к поиску ответа на один из главных вопросов современной политики. Может ли американский президент быть личным приятелем человека, который не просто является врагом его страны, но и благодаря союзническим отношениям с Ираном способствует гибели американских военных, разрушению американских баз и страданиям американских союзников? Может ли американский президент объявлять достижением встречу с человеком, который в следующую ночь после этого исторического саммита организует очередную массированную бомбардировку украинских городов? И что действительно останется в истории: саммит или серия российских бомбардировок, для осуждения которых Трамп не нашел ни слов, ни времени? Кстати, это отсутствие реакции на акты уничтожения гражданского населения тоже останется в истории. Однако важен ответ на другой вопрос: пятном на чьей репутации он будет – Дональда Трампа или Соединенных Штатов Америки?

Можно не прибегать к конспирологическим теориям по поводу истинной природы романтических отношений между американским и российским президентами, но стоит заметить другое: перенос в политику бизнес-подходов. Ведь именно этим всегда гордится Дональд Трамп. И в бизнесе действительно можно жестко конкурировать, пытаться поглотить компанию конкурента и даже довести его до банкротства днем, а вечером встретиться за бокалом в закрытом клубе или на элитной вечеринке.

Но в политике такие подходы не работают. Политика определяется, прежде всего, ценностями, а не частными интересами и личными отношениями. И если ты об этом забываешь или сознательно пытаешься игнорировать это, ты проигрываешь.

Именно так происходит и с отношениями Трампа и Путина. Путин получает от этой дружбы то, что ему нужно. Продолжение российско-украинской войны без новых санкций Соединенных Штатов и без масштабной помощи Украине. Прорыв дипломатической изоляции, в которой диктатор оказался после 2022 года, произошел благодаря усилиям администрации президента Джо Байдена. Возможность продавать нефть за жесткую валюту. Роль одного из трех "хозяев мира", на которую российский президент явно не тянет. Возможность запугивать Европу, лидеры которой теперь совсем не уверены, что США будут вместе с ними в случае российской агрессии.

А что получает Трамп, кроме репутационных рисков в стране, в которой большинство граждан не поддерживает Путина? Что получает Америка от этих теплых отношений и рукопожатий?

Ответы на эти вопросы хорошо известны. Известно и другое: Путин не только не друг Америки, он еще и не друг Трампа. С Трампом он не дружит. Он его использует и при этом не идет ни на какие уступки.

Так зачем же американскому президенту объявлять дружбой это дерзкое использование?