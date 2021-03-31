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Віталій Бала директор Агентства моделювання ситуацій [email protected]
31 березня 2021, 15:40 13

Про "чесну" перемогу на довиборах в Раду

31 березня 2021, 15:40 13
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На 87 окрузі, де 28 березня відбулись довибори у Верховну Раду, до сьогодні не порахували голоси виборців
На 87 окрузі, де 28 березня відбулись довибори у Верховну Раду, до сьогодні не порахували голоси виборців
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Слід зауважити, що явка була трохи більше ніж 35 %, що ніяк не могло спричинити такий тривалий перелік голосів.

Вже змінився голова окружної виборчої комісії та декілька членів цієї комісії, напевно не вміли або не хотіли фальшувати вибори.

На мою думку, затягування підрахунку голосів вигідно, у першу чергу, чинній владі, яка контролює не тільки ЦВК. Фактично на наших очах відбувається фальшування результатів виборів. Так, можна негативно ставитись до Олександра Шевченка, який несе відповідальність за спалах захворювань на Covid-19, можливо і не тільки в Івано-Франківській області, але й по всій країні, коли вирішив не закривати на карантин Буковель.

Але, перемога на виборах повинна бути чесною, а не внаслідок фальсифікацій. Василь Вірастюк завжди чесно перемагав на спортивних змаганнях, бо всі бачили, як він здобував свої перемоги. Невже його похід у політику відбудеться внаслідок нечесного підрахунку голосів?

Переможець на довиборах у 87 окрузі, на мою думку, за допомогою фальсифікацій, насправді не виграє, він програє, бо визнає, що чесність для нього пусте слово.

вибори Верховна Рада карантин Василь Вірастюк виборці

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