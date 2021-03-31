Про "честную" победу на довыборах в Раду

На 87-м округе, где 28 марта состоялись довыборы в Верховную Раду, до сих пор не посчитали голоса избирателей

На 87-м округе, где 28 марта состоялись довыборы в Верховную Раду, до сих пор не посчитали голоса избирателей

Следует отметить, что явка была чуть более 35 %, что никак не могло вызвать такого длительного подсчета голосов. Уже сменился глава окружной избирательной комиссии и несколько членов этой комиссии, наверняка не умели или не хотели фальсифицировать выборы. По моему мнению, затягивание подсчета голосов выгодно, в первую очередь, действующей власти, которая контролирует не только ЦИК. Фактически на наших глазах происходит фальсификация результатов выборов. Так, можно негативно относиться к Александру Шевченко, который несет ответственность за вспышку заболеваний Covid-19, возможно и не только в Ивано-Франковской области, но и по всей стране, когда решил не закрывать на карантин Буковель. Но, победа на выборах должна быть честной, а не в результате фальсификаций. Василий Вирастюк всегда честно побеждал на спортивных соревнованиях, потому что все видели, как он одерживал свои победы. Неужели его поход в политику произойдет вследствие нечестного подсчета голосов? Победитель на довыборах в округе 87, по моему мнению, с помощью фальсификаций, на самом деле не выиграет, он проиграет, потому что признает, что честность для него - пустое слово.

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