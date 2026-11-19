Гора родила мышь. Но Путину позволили посидеть за столом и сфотографироваться рядом с Первой леди Китая

Гора родила мышь. Но Путину позволили посидеть за столом и сфотографироваться рядом с Первой леди Китая

Фото: из открытых источников

Полтора часа переговоров Трампа, Си Цзиньпина и Путина, четыре пункта декларации – и ни одного исторического решения. Хотя российская пропаганда уже рисовала карту нового раздела мира.

Впрочем, в дипломатии важно, кого пригласили за стол.

Для Путина сама возможность сидеть рядом с лидерами США и Китая на правах третьего крупного игрока – уже достижение. Россия уступает им экономически и технологически, но благодаря ядерному арсеналу и способности инициировать и вести агрессивные войны до сих пор претендует на право определять правила для других.

Но содержание декларации еще красноречивее, чем довольно неудачное для российского диктатора совместное фото.

Самый интересный – третий пункт: об иммунитетах должностных лиц и недопустимости злоупотреблений международными судами. Для Путина с ордером на арест от МУС эта тема, очевидно, болезненно актуальна. Как и для его окружения, которое боится наказания. Но проблема возникает, когда великие державы снова поднимают вопрос, не должна ли их сила давать им особые привилегии перед международным правосудием.

Второй пункт – энергетика. На фоне войны в Иране Москва получает дополнительный аргумент для торга: стабильность нефтяных рынков. Удастся ли конвертировать его в ослабление санкций – вопрос открытый.

Последний пункт – ядерное оружие. Здесь последнее китайское предупреждение Путину: в ядерной войне не бывает победителей. Для Путина после многих лет ядерного шантажа это публичное напоминание о границах допустимого. И это хорошая новость.

Итак, мир не поделили. Но соблазн великих держав договариваться о его судьбе в узком кругу никуда не исчез.

Только Европа, Индия, Япония и другие центры силы не исчезают с геополитической карты лишь потому, что их не пригласили за стол.

Как и Украина, которая, несмотря на все усилия Путина, остается субъектом.