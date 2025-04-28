105 років тому україно-польські війська, долаючи спротив російсько-більшовицьких військ, розпочали успішний наступ на Київ

105 років тому україно-польські війська, долаючи спротив російсько-більшовицьких військ, розпочали успішний наступ на Київ

фото: Віктор Таран

За два тижні обєднана україно-польська армія, кількістю орієнтовно 40.000 вояків, визволили правобережну Україну і вступили до Києва.

Незважаючи на цю перемогу, через зраду поляків, Україна не змогла втримати перемогу.

Внаслідок Польсько-Російського Ризького миру Украіна втратила Державність.

Але кожна зрада має свою ціну.

Менше чим за два десятиліття російські війська окупують майже на пів-століття Польщу.

Тож тих хто прагне "угоди з росією" варто пам’ятати, що з нею ніколи не можливо ні про що домовитись.

Рано чи пізно вони вдарять у спину.

Питання виключно часу.

Сподіваюсь Трампу його радники це пояснять.