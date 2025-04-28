105 лет назад украино-польские войска, преодолевая сопротивление российско-большевистских войск, начали успешное наступление на Киев

105 лет назад украино-польские войска, преодолевая сопротивление российско-большевистских войск, начали успешное наступление на Киев

фото: Виктор Таран

Через две недели объединенная украино-польская армия, количеством ориентировочно 40.000 воинов, освободили правобережную Украину и вступили в Киев.

Несмотря на эту победу, из-за предательства поляков, Украина не смогла удержать победу.

В результате Польско-Российского Рижского мира Украина потеряла Государственность.

Но каждая измена имеет свою цену.

Менее чем за два десятилетия российские войска оккупируют почти на полвека Польшу.

Поэтому тех, кто стремится к "соглашению с россией", стоит помнить, что с ней никогда не возможно ни о чем договориться.

Рано или поздно они ударят в спину.

Вопрос исключительно времени.

Надеюсь, Трампу его советники это объяснят.