Боротьба з олігархами переноситься. Мінімум на два тижні
Боротьба з олігархами переноситься. Мінімум на два тижні. Знаєте чому?
Боротьба з олігархами переноситься. Мінімум на два тижні. Знаєте чому?
Тому що голосуючи в турборежимі наголосували такого, що закон про олігархів не працює. Треба переголосовувати.
Як мінімум треба ще одне голосування по ст.131
"Більшість" і сателітні групи проголосувала одночасно три правки, які чітко суперечать одна одній.
Про ці та інші помилки пишуть у своїх телеграм-каналах опозиційні депутати.
Ну і треба знову переголосувати статтю 5 закона, яка визначає механізм, як олігарх визначається олігархом.
Тобто витерли ноги об процедури, щоб проголосувати закон, який не дозволяє олігарха назвати олігархом. І - треба переголосовувати.
А оскільки наступний тиждень не сесійний - чекати мінімум два тижні.
Вангую ще купу помилок і казусів…
А можна було б все зробити чітко і красиво… ех
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