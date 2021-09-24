Боротьба з олігархами переноситься. Мінімум на два тижні. Знаєте чому?

Боротьба з олігархами переноситься. Мінімум на два тижні. Знаєте чому?

Тому що голосуючи в турборежимі наголосували такого, що закон про олігархів не працює. Треба переголосовувати.

Як мінімум треба ще одне голосування по ст.131

"Більшість" і сателітні групи проголосувала одночасно три правки, які чітко суперечать одна одній.

Про ці та інші помилки пишуть у своїх телеграм-каналах опозиційні депутати.

Ну і треба знову переголосувати статтю 5 закона, яка визначає механізм, як олігарх визначається олігархом.

Тобто витерли ноги об процедури, щоб проголосувати закон, який не дозволяє олігарха назвати олігархом. І - треба переголосовувати.

А оскільки наступний тиждень не сесійний - чекати мінімум два тижні.

Вангую ще купу помилок і казусів…

А можна було б все зробити чітко і красиво… ех