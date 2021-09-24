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Виктор Таран политолог [email protected]
24 сентября 2021, 12:46 132

Борьба с олигархами переносится. Минимум на две недели

24 сентября 2021, 12:46 132
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Борьба с олигархами переносится. Минимум на две недели. Знаете почему?
Борьба с олигархами переносится. Минимум на две недели. Знаете почему?
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Потому что голосуя в турборежиме наголосовали такого, что закон об олигархах не работает. Надо переголосовывать.

Как минимум надо еще одно голосование по ст. 131

"Большинство" и сателлитные группы проголосовало одновременно три правки, которые четко противоречат друг другу.

Об этих и других ошибках пишут в своих телеграмм-каналах оппозиционные депутаты.

Ну и надо снова переголосовать статью 5 закона, которая определяет механизм, как олигарх определяется олигархом.

То есть вытерли ноги о процедуры, чтобы проголосовать закон, который не позволяет олигарха назвать олигархом. И - надо переголосовывать.

А поскольку следующая неделя не сессионная - ждать минимум две недели.

Вангую еще кучу ошибок и казусов…

А можно было бы все сделать четко и красиво... эх

олигархи Верховная Рада

 
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