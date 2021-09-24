Борьба с олигархами переносится. Минимум на две недели
Потому что голосуя в турборежиме наголосовали такого, что закон об олигархах не работает. Надо переголосовывать.
Как минимум надо еще одно голосование по ст. 131
"Большинство" и сателлитные группы проголосовало одновременно три правки, которые четко противоречат друг другу.
Об этих и других ошибках пишут в своих телеграмм-каналах оппозиционные депутаты.
Ну и надо снова переголосовать статью 5 закона, которая определяет механизм, как олигарх определяется олигархом.
То есть вытерли ноги о процедуры, чтобы проголосовать закон, который не позволяет олигарха назвать олигархом. И - надо переголосовывать.
А поскольку следующая неделя не сессионная - ждать минимум две недели.
Вангую еще кучу ошибок и казусов…
А можно было бы все сделать четко и красиво... эх