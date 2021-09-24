Борьба с олигархами переносится. Минимум на две недели. Знаете почему?

Борьба с олигархами переносится. Минимум на две недели. Знаете почему?

Потому что голосуя в турборежиме наголосовали такого, что закон об олигархах не работает. Надо переголосовывать.

Как минимум надо еще одно голосование по ст. 131

"Большинство" и сателлитные группы проголосовало одновременно три правки, которые четко противоречат друг другу.

Об этих и других ошибках пишут в своих телеграмм-каналах оппозиционные депутаты.

Ну и надо снова переголосовать статью 5 закона, которая определяет механизм, как олигарх определяется олигархом.

То есть вытерли ноги о процедуры, чтобы проголосовать закон, который не позволяет олигарха назвать олигархом. И - надо переголосовывать.

А поскольку следующая неделя не сессионная - ждать минимум две недели.

Вангую еще кучу ошибок и казусов…

А можно было бы все сделать четко и красиво... эх