Загроза опинитися у перманентному хаосі постійних референдумів

Спробую пояснити чому Арахамія істерував аби парламент ухвалив законопроєкт про Народовладдя або про Всеукраїнський референдум

Спробую пояснити чому Арахамія істерував аби парламент ухвалив законопроєкт про Народовладдя або про Всеукраїнський референдум

Закон про Народовладдя, може стати інструментом, який дозволить Зеленському спробувати наростити свій рейтинг та вдарити по своїх політичних опонентах.

Для цього вони почнуть перманентно виносити на розгляд суспільства різноманітні контраверсійні ініціативи.

Зокрема, на першому етапі вони можуть піти шляхом своїх італійських колег з популістичної партії "Руху 5 зірок", які у вересні 2020 винесли на референдум питання про скорочення депутатів італійського парламенту.

Нагадаю, тоді майже 70% виборців проголосували, щоб скоротити 345 депутатів з обох палат парламенту із 945 до 600.

Луїджі ді Майо, лідер цього руху назвав це голосування "історичним", а рейтинги його партії – суттєво виросли.

І таких референдумів за ініціативою Президента підозрюю може бути багато.

Така хаотизація суспільно-політичних відносин може дозволити Зеленському стати в очах громадян єдиним лідером, який справді захищає інтереси простих громадян.

Що у свою чергу може капіталізуватись у зростання його рейтингів та переобрання на другий президентський термін.

В результаті ми ризикуємо опинитись в країні, яка замість того аби проводити реформи і рухатись вперед, опиниться у перманентному хаосі постійних референдумів, які ініціюватимуть "влада-опозиція-не байдужі громадяни."

Звісно, автори законопроєкту кажуть про певні запобіжники по оголошенню референдуму, зокрема в частині кількості зібраних підписів за одну ініціативу.

Але боюсь, з цим не буде проблеми, якщо на референдум винесуть питання про "статус Донбасу", "виконання мінських угод", перегляду законів "про мову" чи "ринку землі".

До речі, розгляд цих питань на референдумі з подальшим скасуванням, може дозволити Зеленському зняти з себе політичну відповідальність за ухвалення не популярних рішень.

Наприклад, якщо через референдум буде скасований закон про мову або ухвалене рішення про реінтеграцію окупованих частин Донбасу із одночасним наданням цим територіям додаткових політичних прав.

В те що референдуми будуть проходити без порушень під час голосувань – не вірю.

По перше, в Україні продовжується масова скупка голосів виборців. На останніх місцевих виборах не менше 15% голосів виборців були скуплені в середньому за 300-500 грн.

По друге, ситуація ускладняється тим, що всі центральні ЗМІ контролюються декількома олігархічними групами.

І за умови укладання політично-економічного альянсу між Зеленським та олігархами останні, через свої канали, забезпечуватимуть максимальну підтримку всіх ініціатив Зеленського, максимально поляризуючи суспільство.

І у них профіт.

Зеленський при владі. Олігархи грабують країну, депутати від "Слуг народу" на зарплатах в олігархів.

Народ - радіє народовладдю.

Країна - в дупі.