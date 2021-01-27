Угроза оказаться в перманентном хаосе постоянных референдумов

Попробую объяснить почему Арахамия истерил по поводу того, чтобы парламент принял законопроект о Народовластии или о Всеукраинском референдуме

Попробую объяснить почему Арахамия истерил по поводу того, чтобы парламент принял законопроект о Народовластии или о Всеукраинском референдуме

Закон о Народовластии, может стать инструментом, который позволит Зеленскому попробовать нарастить свой рейтинг и ударить по своим политическим оппонентам.

Для этого они начнут перманентно выносить на рассмотрение общества разнообразные противоречивые инициативы.

В частности, на первом этапе они могут пойти по стопам своих итальянских коллег из популистской партии "Движения 5 звезд", которые в сентябре 2020 вынесли на референдум вопрос о сокращении депутатов итальянского парламента.

Напомню, тогда почти 70% избирателей проголосовали, чтобы сократить 345 депутатов из обеих палат парламента с 945 до 600.

Луиджи ди Майо, лидер этого движения назвал это голосование "историческим", а рейтинги его партии – существенно выросли.

И таких референдумов по инициативе Президента подозреваю может быть много.

Такая хаотизация общественно-политических отношений может позволить Зеленскому стать в глазах граждан единственным лидером, который действительно защищает интересы простых граждан.

Что в свою очередь может капитализироваться в рост его рейтингов и переизбрание на второй президентский срок.

В результате мы рискуем оказаться в стране, которая вместо того чтобы проводить реформы и двигаться вперед, окажется в перманентном хаосе постоянных референдумов, которые инициируют "власть-оппозиция-не равнодушные граждане."

Конечно, авторы законопроекта говорят об определенных предохранитель по объявлению референдума, в том числе в части количества собранных подписей за одну инициативу.

Но боюсь, с этим не будет проблемы, если на референдум вынесут вопрос о "статусе Донбасса", "выполнение минских соглашений", пересмотра законов "о языке" или "рынка земли".

Кстати, рассмотрение этих вопросов на референдуме с последующей отменой, может позволить Зеленскому снять с себя политическую ответственность за принятие не популярных решений.

Например, если референдум будет отменен закон о языке или принято решение о реинтеграцию оккупированных частей Донбасса с одновременным предоставлением этим территориям дополнительных политических прав.

В том что референдумы будут проходить без нарушений во время голосований – не верю.

Во-первых, в Украине продолжается массовая скупка голосов избирателей. На последних местных выборах не меньше 15% голосов избирателей были скуплены в среднем за 300-500 грн.

Во-вторых, ситуация усложняется тем, что все центральные СМИ контролируются несколькими олигархическими группами.

И при условии заключения политико-экономического альянса между Зеленским и олигархами последние, через свои каналы, обеспечивать максимальную поддержку всех инициатив Зеленского, максимально поляризуя общество.

И у них профит.

Зеленский при власти. Олигархи грабят страну, депутаты от "Слуг народа" на зарплатах у олигархов.

Народ - радуется народовластию.

Страна - в заднице.