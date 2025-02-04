12:17  04 лютого
У Харкові працівник ТЦК записав авто вартістю понад 3 мільйони на тещу
14:34  04 лютого
Убивство Саркісяна: засновника батальйону "Арбат" підірвав смертник
13:43  04 лютого
На Київщині лісник знайшов бойову частину російського дрона
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
04 лютого 2025, 16:09

Вибори як смертельна пастка: чи готові ми до другого фронту?

04 лютого 2025, 16:09
Читайте также на русском языке
Гіпотетичні вибори цього року небезпечні з усіх точок зору: вони відкриють скриню Пандори і дестабілізують внутрішню ситуацію. Це, на мою скромну думку, в нинішніх умовах ще більша загроза, ніж війна. Бо це план «Б» путіна. Знищити нас своїми ж руками зсередини
Гіпотетичні вибори цього року небезпечні з усіх точок зору: вони відкриють скриню Пандори і дестабілізують внутрішню ситуацію. Це, на мою скромну думку, в нинішніх умовах ще більша загроза, ніж війна. Бо це план «Б» путіна. Знищити нас своїми ж руками зсередини
фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Захоплення цією темою призведе до зниження уваги до найголовнішого – війни і військових.

Два фронти ми просто не витягнемо.

При цьому владі треба зрозуміти, що люди опікуються не її нинішньою легітимністю, а кризою управління, відсутністю стратегії, відсутністю дієвих кроків в економіці, збільшенням тиску на бізнес, вибірковими політичними переслідуванням. І скільки б не створювали агентств і міністерств єдності, можна навести десятки прикладів, як цю суспільну єдність зразка 2022-го року намагаються остаточно добити. Запит на справедливість і відповідальність лише зростає. Поряд із зростанням викликів і ризиків.

Тактика ОП – йти в фарватері нинішньої адміністрації США (при тому, що їх тактика може змінюватися) – це показова прокрастинація, за якою не відчувається енергії і ідей.

Я вже якось писав, що девізом 2025-го року має стати гасло "Змінюйся, або помри". Я все ще вірю, що в Офісі президента є чимало розумних людей, які це розуміють і можуть донести думку, що зараз саме від рішень і позиції Володимира Зеленського і його найближчого оточення залежить, чи не програємо ми цю битву за незалежність. Так, на жаль, тільки від них – бо в їх руках сконцентровані всі важелі впливу і механізми ухвалення рішень.

План, що треба зробити, в принципі зрозумілий:

  1. Визначити "червоні лінії", за які Україна не піде за жодних обставин. Оголосити про це публічно.
  2. Визначити коло союзників, на кого ми можемо точно опертися і активізувати з ними роботу по обороноздатності Європи. Вони повинні дійти висновку для себе, що "Україна – це дійсно Європа".
  3. Працювати з обома партіями в США. Визначити "додану вартість" України в питанні глобальної безпеки.
  4. Переконувати наших партнерів у Вашингтоні, що "поступки" України не принесуть стабільного миру. Посилити дипломатичний корпус.
  5. Переформатувати нинішню парламентську більшість. Переформатувати уряд. Здійснити кадрові рішення на тих напрямках, які прказали себе неефективними. Це стосується і певних силових органів.
  6. Зупинити найбільш корумповані схеми (всі вони відомі) на митниці та податковій.
  7. Випрацювати найбільш ефективні механізми забезпечення зброї для фронту. Оновити МО. Відігнати від корита тих, хто наживається на війні і краде. Викрити всі "картельні змови". При діючій системі правоохоронних органів це можна зробити швидко, було б бажання.

Впевнений, до цього переліку можна дописати ще десяток пунктів. Але загальний висновок простий: без перезавантаження владою суспільного договору і озвучення пунктів відповідальності за його реалізацію, наш корабель зазнає тотальної поразки. Бо це у Росії вірять тому, що показують по телевізору, у нас – лише тому, з чим зустрічаються щодня в житті. Відповідно, до речі, і "Єдиний марафон" тут абсолютно неефективний, як і викинуті на нього гроші…

Повертаючись до теми виборів, точно не про них треба сьогодні думати. А про те, як до кінця року не влетіти у гостре піке, з якого не буде хоча б нейтрального виходу. Причому, і Володимиру Олександровичу, і усім нам.

війна Україна вибори
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Росіяни атакували Ізюм ракетою "Іскандер-М": серед 5 загиблих — вагітна 19-річна дівчина
04 лютого 2025, 17:00
Очільник МАГАТЕ заявив про можливу ядерну катастрофу в Україні
04 лютого 2025, 16:44
У Києві водійка у військовій формі наїхала на поліцейського
04 лютого 2025, 16:36
За тиждень Сухопутні війська збили понад 200 російських дронів
04 лютого 2025, 16:35
На Харківщині викрили колаборанта, який допомагав окупантам у Куп'янську
04 лютого 2025, 16:25
Обстріл Ізюма: вже відомо про 55 постраждалих
04 лютого 2025, 16:15
У Рівному 18-річний хлопець вистрелив в око однолітку
04 лютого 2025, 15:59
В Рівненській області люди заблокували дорогу на кордоні з Білоруссю: подробиці
04 лютого 2025, 15:59
Кількість потерпілих через ракетну атаку на Ізюм зросла до 50
04 лютого 2025, 15:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »