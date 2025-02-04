Гипотетические выборы в этом году опасны со всех точек зрения: они откроют сундук Пандоры и дестабилизируют внутреннюю ситуацию. Это, по моему скромному мнению, в нынешних условиях еще большая угроза, чем война. Потому что это план "Б" путина. Уничтожить нас своими же руками изнутри

Гипотетические выборы в этом году опасны со всех точек зрения: они откроют сундук Пандоры и дестабилизируют внутреннюю ситуацию. Это, по моему скромному мнению, в нынешних условиях еще большая угроза, чем война. Потому что это план "Б" путина. Уничтожить нас своими же руками изнутри

фото: Facebook

Увлечение этой темой приведет к снижению внимания к самому главному – войне и военным.

Два фронта мы просто не вытащим.

При этом власти нужно понять, что люди занимаются не ее нынешней легитимностью, а кризисом управления, отсутствием стратегии, отсутствием действенных шагов в экономике, увеличением давления на бизнес, выборочными политическими преследованиями. И сколько бы ни создавали агентств и министерств единства, можно привести десятки примеров, как это общественное единство образца 2022 года пытаются окончательно добить. Запрос на справедливость и ответственность только растет. Наряду с ростом вызовов и рисков.

Тактика ОП – идти в фарватере нынешней администрации США (при том, что их тактика может меняться) – это показательная прокрастинация, за которой не чувствуется энергии и идей.

Я уже как-то писал, что девизом 2025 года должен стать лозунг "Меняйся, или умри". Я все еще верю, что в Офисе президента есть немало умных людей, которые это понимают и могут донести мысль, что сейчас именно от решений и позиции Владимира Зеленского и его ближайшего окружения зависит, не проигрываем ли мы эту битву за независимость. Да, к сожалению, только от них – потому что в их руках сконцентрированы все рычаги влияния и механизмы принятия решений.

План, что нужно сделать, в принципе понятен:

Определить "красные линии", за которые Украина не пойдет ни при каких обстоятельствах. Объявить об этом публично. Определить круг союзников, на которых мы можем точно опереться и активизировать с ними работу по обороноспособности Европы. Они должны сделать вывод для себя, что "Украина – это действительно Европа". Работать с обеими партиями в США. Определить добавленную стоимость Украины в вопросе глобальной безопасности. Убеждать наших партнеров в Вашингтоне, что уступки Украины не принесут стабильного мира. Усилить дипломатический корпус. Переформатировать нынешнее парламентское большинство. Переформатировать правительство. Осуществить кадровые решения по тем направлениям, которые показали себя неэффективными. Это касается и определенных силовых органов. Остановить наиболее коррумпированные схемы (все они известны) на таможне и налоговой. Выработать наиболее эффективные механизмы обеспечения оружия для фронта. Обновить МО. Отогнать от корыта тех, кто наживается на войне и ворует. Разоблачить все "картельные заговоры". При действующей системе правоохранительных органов это можно сделать быстро, было бы желание.

Уверен, в этот список можно дописать еще десяток пунктов. Но общий вывод прост: без перезагрузки властью общественного договора и озвучивания пунктов ответственности за его реализацию, наш корабль терпит тотальное поражение. Потому что это в России верят тому, что показывают по телевизору, у нас только потому, с чем встречаются каждый день в жизни. Соответственно, кстати, и "Единый марафон" здесь совершенно неэффективен, как и выброшенные на него деньги.

Возвращаясь к теме выборов, точно не о них нужно сегодня думать. А о том, как до конца года не влететь в острое пике, из которого не будет хотя бы нейтрального выхода. Причем, и Владимиру Александровичу, и всем нам.