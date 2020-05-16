Єрмак продюсує Україну

Глава Офісу президента Єрмак так і не вирішив для себе, хто він - просто «вічний Друг» президента України Зеленського, у якого він вміло підтримує зарозумілість і його недовіру до українців.

Глава Офісу президента Єрмак так і не вирішив для себе, хто він - просто «вічний Друг» президента України Зеленського, у якого він вміло підтримує зарозумілість і його недовіру до українців.

Адже те, що більшість виборців країни довірили Зеленському своє майбутнє не означає, що Зеленський повірив в Україну. Глава Офісу Єрмак не знає, хто він- "випадковий патріот", досвідчений політик, "слуга народу", талановитий дипломат, дрібний корупціонер, успішний бізнесмен чи просто діяч місцевої культури, якого попросили допомогти Кремлю розв'язати одну проблему - обдурити українців і допомогти зняти з Кремля санкції. Для цього потрібно зробити небагато - формально повернути сепаратистський Донбас, без Криму, "дурній і слабкій" Україні.

Поки вірно одне - Єрмак наполегливо "продюсує Україну", - підбирає акторів, пише сценарій, знаходить фінансування на свій "фільм про світ". Робоча назва цього фільму – "Нелегальна Консультативна рада діє". Єрмак думає, що знімає кіно про війну типу російського фільму "Крим". За цей "фільм" про те, як українці змиряться із втратою Криму і Донбасу, він хоче отримати благословення самого геніального кінорежисера Росії Міхалкова і похвалу суворого Путіна. А Козак - керівник спецоперації по легалізації сепаратистів Донбасу, виступає замовником цього кіношедевру Єрмака.

Єрмак даремно плутає політику і мистецтво. Єрмак не розуміє різниці між війною і миром, і між великою політикою і дрібною інтригою з досвідченим супротивником, яка завжди веде до поразки або зради. Тим більше він даремно так поспішає легалізувати маріонеток Кремля на Донбасі. Українці все пам'ятають і бачать. Обрання Зеленського "своїм" президентом України не зробило їх сліпими і глухими. Більш того, щодня на лінії фронту, якого не помічає Єрмак, гинуть люди. За роки цієї війни в Україні з'явилося 15 тисяч могил солдатів і офіцерів, загиблих на Донбаському фронті і десятки тисяч поранених. Таке не забувається десятиліттями.

А Єрмак наполегливо, не помічаючи опору українського суспільства, на свої гроші і за рахунок репутації президента Зеленського, "знімає" разом з кремлівськими продюсерами "фільм" про зраду і духовну слабкість українців. І хоче змусити нас дивитися цей страшний серіал, фільм-знущання над Україною. Але в українського суспільства вже є негативний досвід, коли президент-олігарх Порошенко намагався змусити Україну прийняти його ганебні мінські угоди з Путіним, які б легалізували сепаратистів, і з цього нічого не вийшло.

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