Ермак продюсирует Украину

Глава Офиса президента Ермак так и не решил для себя, кто он - просто «вечный Друг» президента Украины Зеленского, у которого он умело поддерживает самомнение и его недоверие к украинцам.

Глава Офиса президента Ермак так и не решил для себя, кто он - просто «вечный Друг» президента Украины Зеленского, у которого он умело поддерживает самомнение и его недоверие к украинцам.

Ведь то, что большинство избирателей страны доверили Зеленскому свое будущее не означает, что Зеленский поверил в Украину. Глава Офиса Ермак не знает, кто он- "случайный патриот", опытный политик, "слуга народа", талантливый дипломат, мелкий коррупционер, успешный бизнесмен или просто деятель местной культуры, которого попросили помочь Кремлю решить одну проблему - обмануть украинцев и помочь снять с Кремля санкции. Для этого нужно сделать немного- формально вернуть сепаратистский Донбасс, без Крыма, "глупой и слабой" Украине.

Пока верно одно- Ермак упорно "продюсирует Украину"- подбирает актеров, пишет сценарий, находит финансирование на свой "фильм о мире". Рабочее названия этого фильма – "Нелегальный Консультативный совет действует". Ермак думает, что снимает кино про войну типа российского фильма "Крым". За этот "фильм" про то, как украинцы примиряются с потерей Крыма и Донбасса, он хочет получить благословение самого гениального кинорежиссера России Михалкова и похвалу сурового Путина. А Козак- руководитель спецоперации по легализации сепаратистов Донбасса, выступает заказчиком это киношедевра Ермака.

Ермак зря путает политику и искусство. Ермак не понимает разницы между войной и миром, и между большой политикой и мелкой интригой с опытным противником, которая всегда ведет к поражению или предательству. Тем более он зря так спешит легализировать марионеток Кремля в Донбассе. Украинцы все помнят и видят. Избрание Зеленского "своим" президентом Украины не сделало их слепыми и глухими. Более того, каждый день на линии фронта, которого не замечает Ермак, гибнут люди. За годы этой войны в Украине появилось 15 тысяч могил солдат и офицеров, погибших на Донбасском фронте и десятки тысяч раненых. Такое не забывается десятилетиями.

А Ермак упорно, не замечая сопротивления украинского общества, на свои деньги и за счет репутации президента Зеленского, "снимает" вместе с кремлевскими продюсерами "фильм" о само предательстве и духовной слабости украинцев. И хочет заставить нас смотреть этот страшный сериал, фильм-издевательство над Украиной. Но у украинского общества уже есть негативный опыт, когда президент-олигарх Порошенко пытался заставить Украину принять его позорные минские соглашения с Путиным, легализирующие сепаратистов, и с этого ничего не получилось.

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