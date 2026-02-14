РФ атакувала Україну "Іскандером" та 112 БпЛА: ППО знешкодила 91 дрон
У ніч на 14 лютого РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 91 ворожий безпілотник.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російські військові атакували Одесу. Зруйнований приватний будинок, загинула жінка.