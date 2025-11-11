11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
11 листопада 2025, 13:49

Урядова криза: що буде далі

11 листопада 2025, 13:49
Читайте также на русском языке
Головне питання на яке поки нема відповіді – ця криза є виключно українською чи все ж, є від початку грою ширшого кола учасників
Головне питання на яке поки нема відповіді – ця криза є виключно українською чи все ж, є від початку грою ширшого кола учасників
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

1. Корупція залишається головною темою держави. Вже після майдану картонок стало зрозуміло, що Банковій все складніше завдавати свою повістку дня. Останні події тільки підтверджують цю точку зору.

2. Чи можливо зараз створити коаліційний уряд, який "перезавантажить" ситуацію? Думаю, що ні. Точніше змінити можна, а перезавантажити ні.
Бо у нас не політична, а управлінська криза. Проте гра зараз іде на відставку уряду і створення уряду "народної довіри", який має стати противагою до влади Зеленського. І для Банкової це не дуже хороший сигнал. Адже збереження уряду буде топити Президента, бо корупційні скандали будуть ще більш інтенсивними. Створювати новий уряд – це ослаблювати впливи Банкової.

3. Як далі буде розвиватися ситуація? Ця історія, вже починає жити власним життям і просто відставкою кількох людей справу неможливо закінчити.

В гру точно включаться європейці і, можливо, американці (якщо досі не були включеними). І тут ми можемо стати свідками історій по примушуванню нас до виборів та по новим мирним ініціативам.

За будь-яких обставин джин випущений з пляшки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибори Україна перезавантаження корупція скандал парламент Зеленський Банкова корупційний скандал
НАБУ зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому"
11 листопада 2025, 11:12
НАБУ оприлюднило аудіо, де чиновники та бізнесмени "ділили" гроші на енергетичну безпеку
10 листопада 2025, 12:07
1000 годин аудіозаписів: у НАБУ підтвердили обшуки в сфері енергетики
10 листопада 2025, 10:33
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Закарпатті прикордонники викрили зловмисників, які за $30 тисяч намагались переправити чоловіків за кордон
11 листопада 2025, 14:11
НАБУ оголосило підозру Міндічу: в чому його звинувачують
11 листопада 2025, 13:55
На Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса
11 листопада 2025, 13:49
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
11 листопада 2025, 13:34
У Києві чоловік через ревнощі напав з ножем на співмешканця дружини: що сталось
11 листопада 2025, 13:15
Корупція в енергетиці: НАБУ викрило керівника схеми у нових плівках
11 листопада 2025, 13:01
Галущенко співпрацює зі слідством – офіційна заява Мін'юсту
11 листопада 2025, 12:38
В Одесі затримали "товаришів", які вибивали з людей борги, яких не існувало
11 листопада 2025, 12:35
Росіяни заходять у Покровськ під покровом туману: у місті понад 300 окупантів
11 листопада 2025, 12:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »