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Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
06 серпня 2025, 20:30

Путін відкинув будь-яке перемирʼя: тепер мир буде залежати від Китаю

06 серпня 2025, 20:30
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Ми були дуже близькими до 30-денного перемирʼя. Проти цього зіграли хворі амбіції Путіна
Ми були дуже близькими до 30-денного перемирʼя. Проти цього зіграли хворі амбіції Путіна
Ілюстративне фото
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1. Відкинувши пропозиції Трампа і проігнорувавши економічні фактори, Путін вирішив, що він буде воювати далі.

2. Економічне становище Росії таке, що вона має фінансові ресурси для війни в нинішній інтенсивності ще приблизно рік. Але неминуче падіння нафтових доходів і схлопування економіки ставлять Путіна перед однією економічною й однією воєнно-політичною дилемами. По-перше, він має прийняти надважке рішення: у 2026 році збільшити витрати на війну в ущерб інфраструктурі та частині соціальних витрат чи зробити навпаки. Друга дилема — масова мобілізація. Поки у нас немає відповіді на питання, яке рішення він прийме. Від цього залежатимуть подальші сценарії

3. В той же час ми можемо чітко сказати, що сьогоднішній день - це Рубікон, після якого в Путіна немає іншого шляху ніж ставати на шлях васалітету від Китаю. Без Китаю в недалекому майбутньому Путін не зможе нічого (ні економічно, ні частково політично). Але Путін вибрав саме таке рішення і воно є усвідомленим рішенням.

4. Відтепер питання миру може залежати лише від двох факторів: від Китаю або ж від перевороту еліт в що зараз майже нереалістично повірити.

5. Китай, почне тиснути на Росію в той момент, коли дійде до зрозумілих фінішних рубежів в переговорах з США. А це не станеться раніше ніж за кілька місяців.

Ми були дуже близькими до 30-денного перемирʼя. Проти цього зіграли хворі амбіції Путіна, небажання Індії відмовитися від російських нафтових надприбутків і те, що ми та Росія є проксі у грі великих держав.

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