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Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
06 августа 2025, 20:30

Путин отверг любое перемирие: теперь мир будет зависеть от Китая

06 августа 2025, 20:30
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Мы были очень близки к 30-дневному перемирию. Против этого сыграли больные амбиции Путина
Мы были очень близки к 30-дневному перемирию. Против этого сыграли больные амбиции Путина
Иллюстративное фото
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1. Отвергнув предложения Трампа и проигнорировав экономические факторы, Путин решил, что он будет воевать дальше.

2. Экономическое положение России таково, что она имеет финансовые ресурсы для войны в нынешней интенсивности еще примерно год. Но неизбежное падение нефтяных доходов и схлопывание экономики ставят Путина перед одной экономической и одной военно-политической дилеммой. Во-первых, он должен принять сверхтяжелое решение: в 2026 году увеличить расходы на войну в ущерб инфраструктуре и части социальных расходов или наоборот. Вторая дилемма – массовая мобилизация. Пока у нас нет ответа на вопрос, какое решение он примет. От этого будут зависеть дальнейшие сценарии

3. В то же время мы можем четко сказать, что сегодняшний день – это Рубикон, после которого у Путина нет другого пути, чем становиться на путь вассалитета от Китая. Без Китая в скором будущем Путин не сможет ничего (ни экономически, ни частично политически). Но Путин выбрал именно такое решение, и оно является осознанным решением.

4. Теперь вопрос мира может зависеть только от двух факторов: от Китая или от переворота элит во что сейчас почти нереалистично поверить.

5. Китай начнет давить на Россию в тот момент, когда дойдет до понятных финишных рубежей в переговорах с США. А это не произойдет раньше, чем через несколько месяцев.

Мы были очень близки к 30-дневному перемирию. Против этого сыграли больные амбиции Путина, нежелание Индии отказаться от российских нефтяных сверхприбылей и то, что мы и Россия прокси в игре великих держав.

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