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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
03 лютого 2025, 11:05

Росію треба відірвати від Китаю: Трамп поставив на все і ввів санкції проти ЄС

03 лютого 2025, 11:05
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Санкції Трампа проти ЄС та переговори по Україні. Головна геополітична  битва сучасного світу - це не наша війна. Це війна за те, на чиїй стороні буде ЄС. На стороні Китаю чи США
Санкції Трампа проти ЄС та переговори по Україні. Головна геополітична  битва сучасного світу - це не наша війна. Це війна за те, на чиїй стороні буде ЄС. На стороні Китаю чи США
фото: Reuters
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Своїми санкціями Трамп просто прискорює час. Між іншим, це однозначно вказує на місце України в системі його цінностей.

1. Логіка Make America great again передбачає кілька вагомих опцій:

- збереження США, як головної військової сили світу;

- Збереження американської платіжної системи, як головної в світі;

- Збереження США, як головного технологічного лідера світу (тут головний конкурент Китай);

- Новітня індустріалізація США (в тому числі і зміна інфраструктури та поява нових технологій) має відбутися не в останню чергу за рахунок партнерів (і головну роль тут зіграють виробники ЄС та кошти країн Перської затоки;

- Перерозподіл влади в США від фінансистів до виробничників (USAID - це вершина піраміди);

- Цінності мають займати те місце, яке вони займали в 20 столітті - вони мають допомагатати вирішувати геополітичні задачі, а не змушувати вибачатися за все.

2. Коли ми подивимося на рішення про мита з цієї точки зору, стає зрозуміла і логіка Трампа. Мінімальне мита на китайські товари - це бажання уникнути цінових стрибків в Штатах, при частковому вирівнюванні торгового сальдо. Мексика - це попередження всім державам Америки, що повертається доктрина Монро. І їх ніхто не врятує. Зверніть увагу, як швидко здалася Панама при повній мовчанці КНР. Всі побачили: Китай не буде йти в торгові війни. Китай буде чекати. Зрештою, Китай ще не готовий до активніших дій. І Китай вважає, що треба подивитися, а що ж буде через 6-12 місяців і чи не провалиться Трамп сам.

3. А тепер щодо ЄС. Ціль Трампа проста - перевернути негативне торгове сальдо і змусити європейців будувати заводи в США в обмін на пониження мита. Більше того, маючи негативне сальдо з Китаєм, не виключено, що саме європейці будуть змушені вводити мита проти Китаю і це одна з важливих цілей Трампа. Як пряник - він буде тримати в руках НАТО та захист Європи від Росії. При цьому він не буде грати з Єврокомісією. Він грає напряму з урядами. І він буде робити ставку на праві партії, відбираючи їх у росіян.крім всього іншого, це може посилити тренд на націоналізм в Європі.

4. Тепер щодо Росії. Росія - незрозуміле, відстале утворення, яке загрожує інтересам США в двох аспектах: підсилює ресурсами Китай і частково контролює КНДР. А Північна Корея, в свою чергу, загрожує стабільності базових сателітів США - Японії та Південній Кореї. Є ще один важливий аспект: український кейс стане прецедентом для Тайваню. І в своїх стратегіях США будуть виходити також і з цього моменту. Але глобально, логіка Трампа наступна: Росію треба відірвати від Китаю. Якщо Путін не захоче відриватися, треба міняти Путіна. Судячи з усього, зараз питання нашої війни відкладено і Путіну будуть показувати, як його будуть душити в обіймах, якщо він не погодиться на зрозумілі для Трампа умови. Для Трампа в цьому аспекті важливо вирішення трьох моментів: злам угоди ОПЕК+ і контрольоване падіння цін на енергоресурси з паралельним заміщенням російської нафти на інших виробників; розрив стосунків Росія-КНДР; ослаблення стосунків Росія-Китай.

5. Для Трампа Україна, на жаль, це всього лише трошки більше ніж точка на карті. Це не погано і не добре. Це реальність. Я вже писав раніше: зараз від нас вимагають виборів. І в нас є дві опції: не проводити вибори і розвʼязати руки Путіну та Трампу або ж спробувати виробити правила гри всередині країни і провести ці вибори. На жаль, у нас немає тут хороших опцій. Але це частина історії. Друга, не менш важлива: нам потрібно виробити консолідовані для всіх політичних Акторів тези, щодо наших червоних ліній в переговорах. Без цього ми програємо значно більше.

6. Трамп, як мінімум тричі в житті падав і піднімався. Він завжди грає по-крупному і не боїться грати на грані фолу. Чомусь мені здається, що після замаху, він ще й впевнився у своїй богообраності. Тому він грає не просто по-крупному, а поставив на все. І це головна надія противників Трампа (як в Штатах, так і в усьому світі). Але ті процеси, які він запустив і запустить неможливо буде зупинити в одну мить. Тому навіть при певних невдачах, ті треки, які вже намічені, змінюватися не будуть.

7. Окремо хочу звернути увагу: деякі наші ідіоти вже пишуть, що це кінець глобалізації. Це не просто дурість - це нерозуміння процесів. Трамп міняє правила глобалізації, а не відміняє її. А це різні речі.

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