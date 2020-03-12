Лише правда може зменшити занепокоєння в суспільстві

Чиновники та медпрацівники мають бути відповідальними і не боятися правди

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Чиновники та медпрацівники мають бути відповідальними і не боятися правди

Під час спалаху кору 2018-2019 років, ми з командою просили (а часом навіть примушували) регіональні департаменти охорони здоров’я говорити правду про кількість випадків хвороби. Лише знаючи правду, можна правильно реагувати, розробити дієвий план, будувати чесну і прозору комунікацію та зменшити занепокоєння в суспільстві.

Важливо, аби управлінці на місцях і медичні працівники були відповідальними і не боялися правди. Не треба соромитися чи перейматися тим, що можна виглядати погано або бути "проблемним” на фоні інших регіонів. Говорити відкрито і чесно про підозри на COVID-19, вимагати проведення тестів, належної кількості засобів індивідуального захисту, а головне — об’єктивної та чесної інформації. Як показала нам ситуація з кором — це дуже важливо.

Тепер про тести для виявлення хвороби:

За інформацією МОЗ України станом на ранок 11 березня в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19 (той, що було виявлено 3 березня). Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри на COVID-19. Їх протестували: один зразок ще перебуває на стадії дослідження, 41 показали негативний результат. Також заявлено ще про п’ять підозр. Тобто за весь цей час зробено 43 тести (якщо не враховувати евакуйованих з китайського міста Wuhan людей, які перебували на карантині).

По країнах швидкість і обсяг проведених тестів для виявлення COVID-19 різний. Для порівняння кілька прикладів:

Угорщина: станом на сьогодні протестовано 609 людей, зафіксовано 13 випадків.

Польща: 2024 зразків протестовано, виявлено 25 випадків хвороби.

Туреччина: вчора в країні зафіксували перший випадок COVID-19. До цього станом на 2 березня було проведено вже 940 тестів.

Фінляндія: станом на 10 березня проведено 720 тестів, виявлено 40 випадків хвороби.

Італія: станом на 10 березня проведено 60,761, виявлено випадків — 10 149:

Великобританія: станом на ранок 10 березня зроблено 26,261 тестів. З них 25,888 показали негативний результат, 373 позитивний.

Планується пришвидшити темпи тестування, збільшити потужності лабораторій для того, аби робити близько 10 тисяч тестів на день.

Південна Корея провела понад 200 тисяч тестів. Тут забезпечено можливість проводити близько 15 тисяч тестувань на день. Виявлених випадків COVID-19 — 7 775.

Тут є ще статистика по деяких країнах та лінки, де публікують найбільш актуальну інформацію:

Чому важливо робити тести?

Іншого шляху, аби дізнатися про наявність COVID-19 у людини, ніж зробити тест — не існує. Тому тестування має вирішальне значення для зниження швидкості поширення хвороби та своєчасного забезпечення лікування людям, які її мають.

Небезпечним є й те, що у деяких людей з COVID-19 дуже легкі симптоми. Людина може не звертатися по медичну допомогу, відповідно не знати, що вона далі поширює хворобу.

Коли кількість людей, яких тестують, занадто мала, то логічно, що кількість підтверджених випадків, може бути значно нижчою, ніж справжня кількість заражених людей. Вони залишатимуться не виявленими.

Дуже важливий момент у ситуації з поширенням COVID-19 — це якісна, чесна і прозора комунікація. Сьогодні ми побачили, що маємо великі з цим проблеми. Поки вже всі активно обговорювали карантин і введення обмеження на масові заходи в соцмережах, не було жодного офіційного повідомлення про ці дії від уряду. Вони б мали першими вийти з поясненням і відповідями на всі запитання.

Наприклад, у Польщі вчора ввели схожі заходи як і в Україні. Але тут цілий день по телебаченню тривав марафон, під час якого давали відповіді на питання, які непокоїли людей стосовно карантину.

Погана комунікація — це не лише каталізатор паніки і занепокоєння у суспільстві, але й тотальна неповага до своїх громадян. Потрібно це змінювати.

Тут зібрані усі дописи про COVID-19. Перечитайте їх, поширте серед своїх знайомих і близьких та пам’ятайте, що інформаційна гігієна, критичне мисленя і здоровий глузд роблять вагомий внесок у зменшення поширеності небезпечних хвороб.