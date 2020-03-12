Только правда может уменьшить беспокойство в обществе

Чиновники и медработники должны быть ответственными и не бояться правды

Фото: pixabay

Чиновники и медработники должны быть ответственными и не бояться правды

Во время вспышки кори в 2018-2019 годах мы с командой просили (а порой даже заставляли) региональные департаменты здравоохранения говорить правду о количество случаев болезни. Только зная правду, можно правильно реагировать, разработать действенный план, строить честную и прозрачную коммуникацию и уменьшить беспокойство в обществе.

Важно, чтобы управленцы на местах и медицинские работники были ответственными и не боялись правды. Не надо стесняться или волноваться, что можно выглядеть плохо или быть "проблемным” на фоне других регионов. Говорить открыто и честно о подозрениях на COVID-19, требовать проведения тестов, должного количества средств индивидуальной защиты, а главное — объективной и честной информации. Как показала нам ситуация с корью — это очень важно.

Теперь о тестах для выявления болезни:

По информации МОЗ Украины по состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 (тот, что было обнаружено 3 марта). В целом за весь период Центр общественного здоровья получил 43 подозрения на COVID-19. Их протестировали: один образец еще находится на стадии исследования, 41 показали отрицательный результат. Также заявлено еще пять подозрений. То есть за все это время зробено 43 теста (если не учитывать эвакуированных из китайского города Wuhan людей, которые находились на карантине).

По странам скорость и объем проведенных тестов для выявления COVID-19 разная. Для сравнения несколько примеров:

Венгрия: по состоянию на сегодня протестировано 609 человек, зафиксировано 13 случаев.

Польша: 2024 образцов протестировано, выявлено 25 случаев болезни.

Турция: вчера в стране зафиксировали первый случай COVID-19. До этого по состоянию на 2 марта было проведено уже 940 тестов.

Финляндия: по состоянию на 10 марта проведено 720 тестов, выявлено 40 случаев болезни.

Италия: по состоянию на 10 марта проведено 60,761, выявлено случаев — 10 149:

Великобритания: по состоянию на утро 10 марта сделано 26,261 тестов. Из них 25,888 показали отрицательный результат, 373 положительный.

Планируется ускорить темпы тестирования, увеличить мощности лабораторий для того, чтобы делать около 10 тысяч тестов в день.

Южная Корея провела более 200 тысяч тестов. Здесь обеспечена возможность проводить около 15 тысяч тестирований на день. Выявленных случаев COVID-19 — 7 775.

Здесь есть еще статистика по некоторым странам и линки, где публикуют наиболее актуальную информацию:

Почему важно делать тесты?

Другого пути, чтобы узнать о наличии COVID-19 у человека, чем сделать тест — не существует. Поэтому тестирование имеет решающее значение для снижения скорости распространения болезни и своевременного обеспечения лечения людям, которые ее имеют.

Опасным является и то, что у некоторых людей с COVID-19 очень легкие симптомы. Человек может не обращаться за медицинской помощью, соответственно не знать, что он и дальше распространяет болезнь.

Когда количество людей, которых тестируют, слишком мала, то логично, что количество подтвержденных случаев, может быть значительно ниже, чем настоящее количество зараженных людей. Они останутся не выявленными.

Очень важный момент в ситуации с распространением COVID-19 — это качественная, честная и прозрачная коммуникация. Сегодня мы увидели, что имеем большие с этим проблемы. Пока уже все активно обсуждали карантин и введение ограничения на массовые мероприятия в соцсетях, не было ни одного официального сообщения об этих действиях от правительства. Они бы должны были первыми выйти с объяснением и ответами на все вопросы.

Например, в Польше вчера ввели похожие меры как и в Украине. Но тут целый день по телевидению длился марафон, во время которого давали ответы на вопросы, которые беспокоили людей относительно карантина.

Плохая коммуникация — это не только катализатор паники и беспокойства в обществе, но и тотальное неуважение к своим гражданам. Нужно это менять.

Здесь собраны все сообщения о COVID-19. Перечитайте их, распространите среди своих знакомых и близких и помните, что информационная гигиена, критическое мисленя и здравый смысл делают весомый вклад в уменьшение распространенности опасных болезней.