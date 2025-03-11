Рубрика "Добрим словом і пістолетом можна досягти більше ніж просто добрим словом"

Рубрика "Добрим словом і пістолетом можна досягти більше ніж просто добрим словом"

фото: спалені авто на парковці у Домодєдово/росЗМІ

Демонстративні прильоти наших дронів по Москві напередодні перемовин у Саудівській Аравії дипломатично натякають декому, що його ультимативна позиція "Україна повинна поступитися територіями" не зовсім те, що Україна хоче почути.

І треба комусь подумати, бо "про когось" Путін тепер подумає, що "хтось" його розводить розмовами про те, що не допомагає Україні. Або подумає, що незважаючи на пальці веєром "хтось" вже сам ні х...я не контролює. Тим більш в Україні. Тобто діалог не склеїться ніяк, оскільки хтось ніде вже нічого обіцяти не може.

Тому час "комусь" повертатися у дружню євроатлантичну сім'ю та реанімувати свій авторитет добиванієм Путіна. Бо далі реанімувати буде дорожче. Але все рівно доведеться.

"Мулу дати по носу" можна ітак. Якщо він не розуміє натяків.