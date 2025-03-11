02:26  11 марта
На Буковине пограничники с помощью дрона остановили вояж мужчин в Молдову
04:30  11 марта
В Украине выйдет драма о лидере крымскотатарского народа
05:30  11 марта
В Донецкой области Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Оса"
UA | RU
UA | RU
Тарас Загородний Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" info@regionews.ua
11 марта 2025, 09:55

Дроновая дипломатия: когда аргументы взрываются над Москвой

11 марта 2025, 09:55
Читайте також українською мовою
Рубрика "Хорошим словом и пистолетом можно достичь больше, чем просто добрым словом"
Рубрика "Хорошим словом и пистолетом можно достичь больше, чем просто добрым словом"
фото: сожженные авто на парковке в Домодедово/росСМИ
Читайте також
українською мовою

Демонстративные прилеты наших дронов по Москве накануне переговоров в Саудовской Аравии дипломатически намекают кое-кому, что его ультимативная позиция "Украина должна уступить территории" не совсем то, что Украина хочет услышать.

И надо кому-то подумать, потому что "о ком-то" Путин теперь подумает, что "кто-то" его разводит разговорами о том, что не помогает Украине. Или подумает, что несмотря на пальцы веером "кто-то" уже сам ни х...я не контролирует. Тем более, в Украине. То есть диалог не склеится никак, поскольку кто-то нигде уже ничего обещать не может.

Поэтому пора "кому-то" возвращаться в дружескую евроатлантическую семью и реанимировать свой авторитет добиванием Путина. Потому что дальше реанимировать будет дороже. Но все равно придется.

"Илу дать по носу" можно итак. Если он не понимает намеков.

война переговоры Саудовская Аравия США Украина дрон Москва
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
ДБР разоблачило инспекторку исправительной колонии, которая во время оккупации Херсонской области работала на россиян
11 марта 2025, 10:07
В Черкассах горел магазин: подробности от спасателей
11 марта 2025, 09:58
На Закарпатье объявили подозрения военным чиновникам, которые переплатили 6 млн грн на строительстве общежития
11 марта 2025, 09:46
Армия РФ 11 раз ударила по Сумщине, есть раненый
11 марта 2025, 09:30
В Киевской области из-за вражеской атаки повреждены дома и автомобили
11 марта 2025, 09:13
Атака дронов на Одессу: спасатели показали последствия
11 марта 2025, 09:13
В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек
11 марта 2025, 09:01
Перебрасывал наркотики через забор колонии: в Житомирской области задержали наркодилера
11 марта 2025, 08:55
На Днепропетровщине в результате обстрела повреждено транспортное предприятие
11 марта 2025, 08:48
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »