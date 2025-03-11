Рубрика "Хорошим словом и пистолетом можно достичь больше, чем просто добрым словом"

Рубрика "Хорошим словом и пистолетом можно достичь больше, чем просто добрым словом"

фото: сожженные авто на парковке в Домодедово/росСМИ

Демонстративные прилеты наших дронов по Москве накануне переговоров в Саудовской Аравии дипломатически намекают кое-кому, что его ультимативная позиция "Украина должна уступить территории" не совсем то, что Украина хочет услышать.

И надо кому-то подумать, потому что "о ком-то" Путин теперь подумает, что "кто-то" его разводит разговорами о том, что не помогает Украине. Или подумает, что несмотря на пальцы веером "кто-то" уже сам ни х...я не контролирует. Тем более, в Украине. То есть диалог не склеится никак, поскольку кто-то нигде уже ничего обещать не может.

Поэтому пора "кому-то" возвращаться в дружескую евроатлантическую семью и реанимировать свой авторитет добиванием Путина. Потому что дальше реанимировать будет дороже. Но все равно придется.

"Илу дать по носу" можно итак. Если он не понимает намеков.