Як чотирма дзвінками припинити акції Шарія
Покрокова інструкція, як чотирма телефонними дзвінками припинити акції Шарія на вулиці.
Покрокова інструкція, як чотирма телефонними дзвінками припинити акції Шарія на вулиці.
1) Дзвониш міністру внутрішніх справ Авакову і пропонуєш згадати, хто найняв його на роботу в цей уряд
2) Аваков дзвонить своєму "гаманцю" колишньому депутату Котвицькому і дає йому необхідні вказівки
3) Котвицький дзвонить своєму партнерові в газовому бізнесі Володимиру Кацубі і приводить його до тями
4) Кацуба згадує, що його діти так і не сіли у в'язницю за вишки Бойка і схеми по зрідженому газу Курченко, після чого фінансування Шарія припиняється.
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