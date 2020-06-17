Як чотирма дзвінками припинити акції Шарія

Покрокова інструкція, як чотирма телефонними дзвінками припинити акції Шарія на вулиці.

Покрокова інструкція, як чотирма телефонними дзвінками припинити акції Шарія на вулиці.

Фото: Сергій Лещенко Facebook

1) Дзвониш міністру внутрішніх справ Авакову і пропонуєш згадати, хто найняв його на роботу в цей уряд

2) Аваков дзвонить своєму "гаманцю" колишньому депутату Котвицькому і дає йому необхідні вказівки

3) Котвицький дзвонить своєму партнерові в газовому бізнесі Володимиру Кацубі і приводить його до тями

4) Кацуба згадує, що його діти так і не сіли у в'язницю за вишки Бойка і схеми по зрідженому газу Курченко, після чого фінансування Шарія припиняється.