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Сергей Лещенко нардеп восьмого созыва, член наблюдательного совета "Укрзалызници" [email protected]
17 июня 2020, 21:24 13

Как четырьмя звонками прекратить акции Шария

17 июня 2020, 21:24 13
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Пошаговая инструкция, как четырьмя телефонными звонками прекратить акции Шария на улице.
Пошаговая инструкция, как четырьмя телефонными звонками прекратить акции Шария на улице.
Фото: Сергей Лещенко Facebook
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1) Звонишь министру внутренних дел Авакову и предлагаешь вспомнить, кто нанял его на работу в это правительство

2) Аваков звонит своему "кошельку” бывшему депутату Котвицкому и дает ему необходимые инструкции

3) Котвицкий звонит своему партнеру в газовом бизнесе Владимиру Кацубе и приводит его в чувства

4) Кацуба вспоминает, что его дети так и не сели в тюрьму за вышки Бойко и схемы по сжиженному газу Курченко, после чего финансирование Шария прекращается.

Анатолий Шарий Сергей Курченко Арсен Аваков министр протесты депутат Сергей Лещенко
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