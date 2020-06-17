Как четырьмя звонками прекратить акции Шария

Пошаговая инструкция, как четырьмя телефонными звонками прекратить акции Шария на улице.

Пошаговая инструкция, как четырьмя телефонными звонками прекратить акции Шария на улице.

Фото: Сергей Лещенко Facebook

1) Звонишь министру внутренних дел Авакову и предлагаешь вспомнить, кто нанял его на работу в это правительство

2) Аваков звонит своему "кошельку” бывшему депутату Котвицкому и дает ему необходимые инструкции

3) Котвицкий звонит своему партнеру в газовом бизнесе Владимиру Кацубе и приводит его в чувства

4) Кацуба вспоминает, что его дети так и не сели в тюрьму за вышки Бойко и схемы по сжиженному газу Курченко, после чего финансирование Шария прекращается.