Как четырьмя звонками прекратить акции Шария
Пошаговая инструкция, как четырьмя телефонными звонками прекратить акции Шария на улице.
Пошаговая инструкция, как четырьмя телефонными звонками прекратить акции Шария на улице.
1) Звонишь министру внутренних дел Авакову и предлагаешь вспомнить, кто нанял его на работу в это правительство
2) Аваков звонит своему "кошельку” бывшему депутату Котвицкому и дает ему необходимые инструкции
3) Котвицкий звонит своему партнеру в газовом бизнесе Владимиру Кацубе и приводит его в чувства
4) Кацуба вспоминает, что его дети так и не сели в тюрьму за вышки Бойко и схемы по сжиженному газу Курченко, после чего финансирование Шария прекращается.
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