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Сергей Куюн директор "Консалтинговой группы А-95" info@regionews.ua
08 октября 2026, 18:40

Что будет с ценами на горючее: как цифры меняются каждый день

08 октября 2026, 18:40
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Все постоянно спрашивают прогноз цен. Особенно мне нравлюсь просьба спрогнозировать цену на несколько месяцев, а лучше – на год.
Все постоянно спрашивают прогноз цен. Особенно мне нравлюсь просьба спрогнозировать цену на несколько месяцев, а лучше – на год.
Фото из открытых источников
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У меня встречный вопрос: как можно спрогнозировать цены, которые зависят напрямую от мировых котировок и которые в свою очередь прыгают вдвое за полгода?

Вот свежий пример. В сентябре после достижения исторического рекорда цен на бензин и дизтопливо за всю историю цены начали постепенно сползать. Здесь еще Трамп пригрозил европейцам перекрыть экспорт дизеля, на что они согласились выпустить из резервов по 50 млн баррелей нефти и дизтоплива.

Параллельно последовали новости о выходе объемов нефти и горючего через Ормузский пролив на довоенный уровень.

Цены поползли вниз еще бодрее. Казалось, все выдыхаем!

Но сегодня утром фьючерс в Лондоне (фактически это ожидание рынка) перечеркнул всю первую декаду октября, исполненную надежд. Котировки вернулись к высоким значениям.

Даже не хочу погружаться в причины, речь идет о сложности, если не сказать о невозможности прогнозирования.

Что касается нас, то последние 10 дней снизили напряжение, но не убрали его. Достаточно сказать, что сегодня в центральной части страны оптовая цена на дизтопливо 101 грн/л. Самая маленькая – 95,5 грн/л – на Юге, откуда еще нужно довезти, потратив 3-5 грн в тот же центр и восток.

При таких группах цена на колонке должна быть 105-106 грн/л минимум. Но она держится 99,9.

Лучшая иллюстрация реальной ситуации – сеть Socar. Казалось, дочери огромного азербайджанского нефтяного концерна должно быть безразлично, потому что мама зарабатывает хорошо на нефти по 100 долл./барр. А вот нет! Это единственная из крупных сетей, которая пару недель назад отвергла все предрассудки и продает дизель по 103-104 грн/л.

Ситуация по бензину лучше, там не держит никакой психологический барьер, кое-кому мозолит глаз.

Будет дорожать и сжиженный газ, ведь мировая цена внезапно пошла вверх. Сейчас средняя по стране 45 грн/л, расчет новых закупочных цен позволяет уверенно прогнозировать 49 грн/л в течение 7-10 дней.

Из хорошего – горючее есть.

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бензин топливо экономика
 
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