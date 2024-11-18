Сьогоднішній удар по Одесі — це відповідь Путіна на вагання та застереження Заходу

Сьогоднішній удар по Одесі — це відповідь не на дозвіл бити по території росії західними ракетами, а на вагання та застереження, які почалися одразу після оприлюдення цього дозволу

Сьогоднішній удар по Одесі — це відповідь не на дозвіл бити по території росії західними ракетами, а на вагання та застереження, які почалися одразу після оприлюдення цього дозволу

фото: ДСНС України в Одеській області

Щойно почалися уточнення, коригування формулювань, зміни абзаців - путін моментально відчув лабільність позиції Заходу і наніс удар, який забрав життя 8 українців (ред. — за актуальною інформацією в Одесі внаслідок ракетної атаки загинули 10 осіб). І нанесе ще найближчим часом. Часто кажуть, що ментально путін - гопник. Я так не вважаю. Ментально він - педофіл, підступний боягуз, який вичікує момент слабкості та гарантованої безкарності і лише тоді атакує. Він таким чином мститься за власний страх, паніку, невпевненість у майбутньому. Він ненавидить себе, але ще більше - тих, хто наповнює цю ненависть змістом, тобто нас. Єдиний спосіб поставити його на місце - відмовитись від вагань чи невпевненості як від летально небезпечних вад. На кожен такий удар має бути фізична, а не вербальна відповідь. Дозволили бити по рашці - тримайте слово, не зливайтесь. Мої щирі співчуття рідним загиблих та постраждалим.

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