09:45  18 ноября
ГБР разоблачило схему на 56 млн грн в налоговой службе Днепропетровщины
14:07  18 ноября
В Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство
12:38  18 ноября
На Днепропетровщине сгорела конеферма: погибли более 140 животных
UA | RU
UA | RU
Сергей Иванов Журналист, публицист, общественный деятель, писатель. Ведущий телеканала "Исландия" info@regionews.ua
18 ноября 2024, 19:00

Сегодняшний удар по Одессе – это ответ Путина на колебания и оговорки Запада

18 ноября 2024, 19:00
Читайте також українською мовою
Сегодняшний удар по Одессе — ответ не на разрешение бить по территории россии западными ракетами, а на колебания и оговорки, которые начались сразу после обнародования этого разрешения.
Сегодняшний удар по Одессе — ответ не на разрешение бить по территории россии западными ракетами, а на колебания и оговорки, которые начались сразу после обнародования этого разрешения.
фото: ГСЧС Украины в Одесской области
Читайте також
українською мовою

Как только начались уточнения, корректировки формулировок, смены абзацев - пути моментально почувствовал лабильность позиции Запада и нанес удар, унесший жизни 8 украинцев. (ред. — по актуальной информации в Одессе в результате ракетной атаки погибли 10 человек). И нанесет еще в ближайшее время.

Часто говорят, что ментально путин - гопник. Я так не считаю. Ментально он – педофил, коварный трус, выжидающий момент слабости и гарантированной безнаказанности и только тогда атакующий. Он таким образом мстит за свой страх, панику, неуверенность в будущем. Он ненавидит себя, но еще больше – тех, кто наполняет эту ненависть смыслом, то есть нас.

Единственный способ поставить его на место – отказаться от колебаний или неуверенности как от летально опасных пороков. На каждый такой удар должен быть физический, а не вербальный ответ. Позволили бить по рашке – держите слово, не сливайтесь.

Мои искренние соболезнования родным погибших и пострадавшим.

РФ война Одесса погибшие ракетный удар пострадавшие
В Одессе и области 19 ноября объявили Днем траура, — ОВА
18 ноября 2024, 17:11
Российскую ракету, упавшую в жилой сектор Одессы, сбила ПВО, — Воздушные силы
18 ноября 2024, 16:10
Атака РФ на Одессу: погибли 10 человек, пострадали более 40
18 ноября 2024, 15:06
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Вместе к победе: 113-я отдельная бригада ТРО набирает добровольцев в свои ряды
18 ноября 2024, 18:50
Президент Украины прибыл в Купянск на Харьковщине
18 ноября 2024, 18:30
В Украину пытались ввезти банковские серебряные монеты на более чем миллион гривен
18 ноября 2024, 18:14
Под Киевом на стройплощадке упал башенный кран: машинист погиб
18 ноября 2024, 18:00
Зеленский проверил строительство фортификаций в Донецкой области
18 ноября 2024, 17:40
В Киевской области фермер нашел в поле боевую часть беспилотник
18 ноября 2024, 17:20
В Одессе и области 19 ноября объявили Днем траура, — ОВА
18 ноября 2024, 17:11
В Минобороны анонсировали систему мобилизации без "бусификации" и принуждения
18 ноября 2024, 17:00
На Буковине легковушка вылетела в кювет: трое пострадавших
18 ноября 2024, 16:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Юрий Богданов
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »