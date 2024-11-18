Сегодняшний удар по Одессе – это ответ Путина на колебания и оговорки Запада

Сегодняшний удар по Одессе — ответ не на разрешение бить по территории россии западными ракетами, а на колебания и оговорки, которые начались сразу после обнародования этого разрешения.

Сегодняшний удар по Одессе — ответ не на разрешение бить по территории россии западными ракетами, а на колебания и оговорки, которые начались сразу после обнародования этого разрешения.

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Как только начались уточнения, корректировки формулировок, смены абзацев - пути моментально почувствовал лабильность позиции Запада и нанес удар, унесший жизни 8 украинцев. (ред. — по актуальной информации в Одессе в результате ракетной атаки погибли 10 человек). И нанесет еще в ближайшее время. Часто говорят, что ментально путин - гопник. Я так не считаю. Ментально он – педофил, коварный трус, выжидающий момент слабости и гарантированной безнаказанности и только тогда атакующий. Он таким образом мстит за свой страх, панику, неуверенность в будущем. Он ненавидит себя, но еще больше – тех, кто наполняет эту ненависть смыслом, то есть нас. Единственный способ поставить его на место – отказаться от колебаний или неуверенности как от летально опасных пороков. На каждый такой удар должен быть физический, а не вербальный ответ. Позволили бить по рашке – держите слово, не сливайтесь. Мои искренние соболезнования родным погибших и пострадавшим.

.